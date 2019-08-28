美墨邊境可拘留5萬移民　川普「籌」到85億元…災難救濟基金也用上

▲懷抱著美國夢的拉丁美洲人民不斷湧入美墨邊境。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

華盛頓當局致函給國會，將從國土安全部（Department of Homeland Security）抽調2.71億美元（包括聯邦緊急事務管理局的災難救濟基金），用來支付移民的拘留場所及前來尋求庇護者的臨時聽證會等開支，這筆錢能夠支付同時拘留5萬名移民的開銷。華府給國會的該信件內容並非一種請求，反而像是通知，因為華府的人自信他們能繞過國會這關，直接將災難救濟基金挪作他用。

根據美國「NBC News」引述加州眾議員羅伊鮑爾·阿拉德（Lucille Roybal-Allard）的信件內容指出，華府所抽調的2.71億美元（約新台幣85.1億元）之中，1.55億美元（約新台幣48.7億元）將給「美國移民及海關執法局」（ICE），作為臨時聽證會場所的開支。這些聽證會是為了前來美墨邊境尋求庇護的人而開設；這筆資金原本全屬於災難救濟基金。

請繼續往下閱讀...

▲▼今年7月欲前往美國的無證移民達到82,049人，數量是2018年同期的雙倍之多。(圖／達志影像／美聯社)

官員指出，川普政府挪用這筆資金的另一個目的，是要為邊境的拘留所提供6800個床位，但如此一來原本國土安全部每年撥款給海岸警衛隊、航空安全及其他行動的1.16億美元（約新台幣36.4億元），將全部落空。

「我們不會說這樣做沒有風險，但我們會以風險最小的方式去做」，國土安全部一名官員表示，「這是一筆必須要支付的帳單」，ICE將在9月30日收到這筆龐大的金援。川普政府聲稱今年的過境點流量突然增加，超過邊境現有資源的負荷，而ICE「供不應求」的床位也使得邊境壓力增大，無法提供給移民適當的環境條件；這筆資金帶來的新床位加上原本已經存在的，將能讓ICE同時安置5萬名移民。

今年7月欲前往美國的無證移民達到82,049人，比5月份的14.4萬名移民銳減，但相較於2018年同期仍達到2倍之多。

▼大量的移民讓美墨邊防壓力倍增。(圖／達志影像／美聯社)