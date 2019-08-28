「寵妻老公」禮物狂送、家務全包　人妻結婚1年崩潰喊離：活在地獄

▲老公狂送禮、包辦家事，「極度寵愛」卻讓人妻崩潰：「我要離婚。」（圖／pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

許多嚮往婚姻的女子，應該都希望未來的老公溫柔體貼，但阿拉伯聯合大公國卻有一名人妻覺得相當困擾，她認為老公對自己好的太過頭了，除了經常送禮物、包辦所有家事，生活上任何事情也只會順著她，讓她覺得每天都像活在地獄，下定決心要跟剛結婚一年的丈夫離婚。

綜合外媒報導，阿拉伯聯合大公國富吉拉（Fujairah）一名新婚人妻上法院表示，老公的極度寵愛讓她感到非常困擾，因為老公從來不會跟她吵架，願意原諒她任何的事情，平日也主動包辦所有的家務，還時不時會送她禮物逗她開心，儘管外人看起來她的老公非常完美，但這樣的生活已經快讓她窒息。

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▲人妻表示，「自己每天都像活在地獄。」（圖／翻攝自pixabay）

人妻進一步透露，兩人除了從來沒有吵過架，老公還把她的話當成「聖旨」，有一次她隨口嫌老公太胖，結果老公就開始運動減肥，還將一條腿弄到骨折，但「我只是想要與老公有真正的對話，就算是吵架也沒有關係，我想要的不是無止盡的順從」、「我感覺每天都像活在地獄」，因此她才下定決心要離婚。

老公出庭時則表示不想與妻子離婚，他認為在結婚第一年就評斷婚姻很不公平，每個人都是在錯誤中學習的，他也明白了老婆是想要對等的關係，而不是自己的處處順從，懇求法官拒絕妻子的離婚申請。法官最後決定延後審理這起離婚案，希望這對夫妻能可以自行解決問題。