在家飆歌不用恥力全開　日本低科技「靜音卡拉ＯＫ」設計超妙的

▲Utaet靜音卡拉ＯＫ。（圖／翻攝Utaet官網，以下同）

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現代人在都市裡比鄰而居，無論是自己有間房子，或是與其他人分租房間，有時難免會發生聲音互相干擾的情況，非常在意打擾到別人的日本人，最近推出一款低科技的靜音卡拉OK「Proidea Utaet」，無論走音練唱、怒吼紓壓都沒問題，號稱可以減低30%的噪音，甚至還能幫助運動瘦小腹。

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▲低科技的裝置不用電池。

「Proidea Utaet」外表像一個漏斗，透過一根單一的細長管連接到耳機，這樣一來只要對著筒子唱歌，將會把大部分的聲音都傳送到耳機上，意即你唱錯歌詞或五音不全，或是想唱一些年代金曲，周邊分租房間的同學也能較為心平氣和地接受，然後繼續維持你的偶像包袱。

▲強調易拆卸好清潔。

漏斗裝的聲音收集筒，只要將嘴巴緊密貼合，其實不用費力就能聽見自己細緻的聲音，而沒戴上耳機裝置的另一耳，則負責接收卡拉OK的伴奏聲、突如其來的手機響、或是鄰居仍有可能的微聲抗議，仍能讓使用者清楚聽到環境音，避免迷失在自己的世界裡（應該很難！）。

▲呼吸孔的設計可以鍛鍊腹式呼吸法。

而我們當然無法忽視日本設計總是有些小巧思，「Proidea Utaet」強調其空氣的設計構造，會讓使用者強化腹式呼吸的練習，有助於鍛鍊肌肉跟減肥。當然它不僅只能使用在個人卡拉ＯＫ的用途上，如果被老闆唸或跟男友吵架想大叫紓壓，應該也可以用得著。

此外，「Proidea Utaet」雖然主打低科技，但售價卻是不俗的70元美金！折合台幣約2,170元，想想小學所做的傳聲筒DIY，說不定也能用來先試試看呢。