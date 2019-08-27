日本網友五個月瘦出六塊肌！超狂「4分鐘間歇運動」吸上萬人朝聖

▲日本網友每天僅花4分鐘運動，五個月變肌肉男。（圖／翻攝自柊せんせーYouTube）

記者鮑璿安／台北報導

減肥是每個人日常困擾的難題之一，日本有名網友在推特釋出了自己的獨門燃脂法，不僅不需要上健身房，更不用節食。只是每天短短4分鐘的8組運動跳，宛如整容般，從大肚腩換來了六塊緊實腹肌，引來上萬次瘋狂轉發。

#私はここまで成長しました見た人も晒す

2019年3月→2019年8月



5ヶ月程度

家での筋トレだけでも、そこそこ変われたよね



今回は、ほぼ同じ場所と角度で撮影した！無修正やで(´・ω・`)



アップルウォッチで撮影してるから、ポーズはこんなんになっとるw pic.twitter.com/L5jQgnqEzW

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日本網友柊せんせー原本擁有大肚腩，然而五個月之後直接變出緊實的六塊腹肌，他也在推特上和大家分享自己的減肥方法，馬上獲得上萬人朝聖。柊せんせー表示，他只在家訓練，不依靠健身房以及飲食控制，也就是絲毫沒有節食，就能夠成功甩肉。

▲立臥撐跳結合TABATA式高強度間歇性訓練，達到高效燃脂。（圖／翻攝自柊せんせーYouTube）

原因就在於他將立臥撐跳（Burpee）結合TABATA（田畑）式高強度間歇性訓練，達到迅速高效燃脂，每天做4分鐘，就能夠使腹肌越來越明顯，整個人也因此纖細許多。影片中，他不斷地重複單一動作，以蹲下姿勢之後再度彈跳起，並且高舉雙手，簡單動作就能訓練到全身，共計8組。當做到尾聲時，柊せんせー整個人都開始喘氣，看得出是相當消耗體力的運動。

而這項運動的秘訣就在於，需要用盡全力，一旦你鬆懈去做，那麼效果就會減半。對此，也有專家提醒，在激烈運動時務必先進行熱身，或是活動膝蓋等關節部位，以免造成扭傷。

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