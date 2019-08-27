台北往返東京製造415公斤CO2　徵收飛行里程費抵制過量搭機

▲搭機出國會製造大量二氧化碳。（圖／記者陳涵茵攝）

實習記者范芷菱／綜合報導

一到假期，許多人會選擇出國放鬆心情，但大家或許都忽略了一點，搭飛機會排放出大量的二氧化碳。透過德國非營利環境組織Atmosfair所提供公式演算，以短程飛行來說，一趟台北桃園機場往返香港國際機場的航班就會製造出大約192公斤的二氧化碳，全世界有15個國家的每人每年平均排放量都沒有這麼多。

據《衛報》報導，預計2019年光是全球乘客，總共就會飛行8.1兆公里，比去年還多了5％，與1990年相比更是增加超過300％，而這些都不包含其他因素所造成的飛行里程。這麼多的飛行里程就會造成更多的溫室氣體，對環境無疑是一個重大傷害。對此，英國環保團體呼籲，希望立法機構限制航班總數和機場的擴建；與此之外，還需向經常飛行的客戶加收額外費用，並採取累進制。

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據Atmosfair所提供的碳排放公式，以飛機機型與載客率來計算航程中燃燒油料所造成的二氧化碳，除以該飛機的座位數，得出往返一趟的排放量。而這個公式所得出的數據並不包括飛機生產過程所產生的氣體和其他溫室氣體。

▲英國環保團體呼籲，希望立法機構限制航班總數和機場的擴建。（示意圖／記者彭懷玉攝）

以短程飛行為例，一趟台北桃園機場往返香港國際機場的航班就會製造出大約192公斤的二氧化碳，全世界有15個國家的每人每年平均排放量都沒有這麼多；而台北桃園國際機場往返日本東京成田機場航班，一趟大約製造出415公斤的二氧化碳，超過全球36個國家的每人每年平均排放量。

長程航班的製造量就更為驚人，同樣桃園機場往返法國巴黎戴高樂國際機場航班，就製造出大約1650公斤的二氧化碳，足足比短程的香港還多出8.6倍，更是超過74個國家的每人每年平均排放量。

▲航空業所製造出的溫室氣體佔了全球的2％左右。（圖／示意圖／pixabay）

Atmosfair於2018年年底公布了全球近200家航空公司的環保排名，其中英國航空公司TUI以79.3的高分，榮獲全球最環保航空公司的稱號，而智利南美航空（LATAM Airlines）、中國西部航空（China West Air）、德國途易航空（TuIfly）、土耳其太陽快運航空（Sun Express）等均在榜上。

其實航空業所製造出的溫室氣體佔了全球的2％左右，同時也是成長最快的汙染源。2008年11月19日，歐盟通過法案決定將國際航空納入歐盟碳排放交易體系，規定從2012年1月1日起，在歐盟境內飛行的航空公司其碳排放量都將受限，超出部分則必須掏錢購買。不過由於遭到各國抵制，歐盟於2012年11月13日表示，暫停實施歐盟單方面的徵稅措施。