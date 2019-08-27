30分鐘治胃痛！噁師「尿加水」謊稱神水　逼30小學生喝下

▲ 至少有30名學生喝下老師的尿。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國日前發生一起可怕的案件，醫學顧問德塔斯汀（Phoomphet Dethastin）26日在臉書上踢爆，孔敬府（Khon Kaen Province）一名小學老師偷偷將自己的尿液加水稀釋後逼學生喝下，謊稱那是能除病痛的「神水」。德塔斯汀在網路上呼籲，泰國教師委員會應該展開調查。

World of Buzz報導，該名教師宣稱，一名學生在喝下神水的30分鐘後，胃痛的症狀便消失了。他也坦承，他謊稱自己的尿液是來自廟中的聖水，且至少已有30名學生喝下。

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這起事件曝光後引起民眾撻伐，網友紛紛指責他為滿足自己病態的欲望而對年幼的學生撒謊。還有網友表示，身為一名教育者，他應該對自己做實驗，而不是拖累無辜的孩子。

事實上，泰國過去也曾發生過類似事件。一名麵攤老闆日前宣稱，他的料理中有一種「特殊成分」，能夠幫客人消除疲勞，而這項特殊成分其實就是他的尿液。詭異的是，有不知情的客人表示，吃完感覺精神都來了。

儘管有人相信喝尿可以增強免疫力和治療肌肉痠痛，但德塔斯汀指出，這種極端的做法只適用在古代，因為當時還沒有足以解決健康問題的醫學技術。