超級「大醋王」星座男Top 3 ！控制狂天蠍才第三、第一名超意外

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

戀愛中在意對方、吃醋都是常有的事情，不過有些戀人沒辦法接受對方與異性有任何的交流，甚至連交情一般的朋友都看不順眼。現在就公開醋王星座男Top 3 ！一起看看妳的他上榜了沒。

Top 3 天蠍男

天蠍男上榜絕對不意外，從交往初期就能略知一二，天蠍總是會在一些細節上表現出對另一半的關懷，然而強大的自尊心以及佔有慾讓他們倍感壓力，就算介意妳和異性的相處，也不好意思說出來，而是希望妳能默默察覺。等到忍無可忍時，天蠍男這個大醋王就會直接爆發，瞬間令戀人措手不及，產生幼稚且難以理解的感覺，建議天蠍男在平時就好好講清楚自己的界限，以免造成不必要的爭吵。

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Top 2 巨蟹男

巨蟹男的吃醋源自於內心的不自信，在他們眼裡任何異性都是危險對象，而且根深蒂固認為沒有純友誼。雖然巨蟹不會約束另一半的交友狀況，不過當妳發現，他們沉默或是臉色一沉，那麼就代表巨蟹男很在意這件事，他們擅長使用沉默來武裝自己，如果妳沒有發覺，只會一個人繼續吃醋下去。

Top 1 雙魚男

雙魚座可謂是超級醋王，個性上就容易胡思亂想的他們，總是看到開頭就腦補了結局，然而他們也會很直接的和另一半表示自己的想法，堅決不同意妳和異性過度熟識，從一開始就約法三章，一旦妳越線，就知道雙魚男的厲害了。不過越是這樣，也越代表他們用情至深，應該用細心呵護他們敏感的性格。

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