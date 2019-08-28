Off-WhiteＸNike系列配件為何這麼多？Virgil Abloh：希望大家打造自己的鞋款

編輯／Duke

Off-White X Nike「The Ten」系列自推出以來，其防盜扣、多色鞋帶、標語、橘色補丁等細節，成為了該系列的最大賣點，不過，這個最大賣點也是人們最大的疑問，因為有很多人不懂為什麼買鞋會送這麼多配件，而該問題鞋款設計師Virgil Abloh也給出了答案。

❤️❤️❤️✨® the ultimate idea was that all those extra laces and the zip-ties go to use with all your other pairs of shoes to DIY make your own versions of Off-White™ sneakers. https://t.co/9nJQn29czy

最近Virgil Abloh於個人的Twitter帳號中，便回答了為什麼「The Ten」系列的配件這麼多，他解釋：「不論是防盜扣或是鞋帶，這都是我的終極概念，因為我想讓大家去DIY鞋子，並打造出屬於自己的特色」，而後續人們看到Virgil Abloh的貼文後，便陸續上傳了自己的DIY鞋款，以響應Virgil Abloh的終極概念。

exactly✨ ~ send more, I’ll repost my favorite. https://t.co/AYRhlbj6Pv

請繼續往下閱讀...

@virgilabloh pic.twitter.com/xcJlzhqKar

此外，才剛於8／24發售聯名鞋款的Undefeated與Nike，近期便再度傳出合作的消息，而這次所選擇的鞋款為Nike Air Max 90，其中，透過Undefeated的官方帳號可以得知，此次Undefeated的Logog可能會至於鞋後跟，並且根據先前的消息似乎會有3款配色，分別為黑、灰白、紫灰等3色，預計上市的日期為2020年的春季，喜歡的朋友可以先存錢囉！

▲2020年推出的Undefeated X Nike Air Max 90，預計會是這樣的設計。（圖／翻攝自Sneakernews）

UNDEFEATED（@undefeatedinc）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 26 日 上午 9:43 張貼

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App