Off-WhiteＸNike系列配件為何這麼多？Virgil Abloh：希望大家打造自己的鞋款

Off-White X Nike「The Ten」系列自推出以來,其防盜扣、多色鞋帶、標語、橘色補丁等細節,成為了該系列的最大賣點,不過,這個最大賣點也是人們最大的疑問,因為有很多人不懂為什麼買鞋會送這麼多配件,而該問題鞋款設計師Virgil Abloh也給出了答案。

❤️❤️❤️✨® the ultimate idea was that all those extra laces and the zip-ties go to use with all your other pairs of shoes to DIY make your own versions of Off-White™ sneakers. https://t.co/9nJQn29czy

最近Virgil Abloh於個人的Twitter帳號中,便回答了為什麼「The Ten」系列的配件這麼多,他解釋:「不論是防盜扣或是鞋帶,這都是我的終極概念,因為我想讓大家去DIY鞋子,並打造出屬於自己的特色」,而後續人們看到Virgil Abloh的貼文後,便陸續上傳了自己的DIY鞋款,以響應Virgil Abloh的終極概念。

exactly✨ ~ send more, I’ll repost my favorite. https://t.co/AYRhlbj6Pv

@virgilabloh pic.twitter.com/xcJlzhqKar

此外,才剛於8/24發售聯名鞋款的Undefeated與Nike,近期便再度傳出合作的消息,而這次所選擇的鞋款為Nike Air Max 90,其中,透過Undefeated的官方帳號可以得知,此次Undefeated的Logog可能會至於鞋後跟,並且根據先前的消息似乎會有3款配色,分別為黑、灰白、紫灰等3色,預計上市的日期為2020年的春季,喜歡的朋友可以先存錢囉!

▲2020年推出的Undefeated X Nike Air Max 90,預計會是這樣的設計。(圖/翻攝自Sneakernews)

UNDEFEATED(@undefeatedinc)分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 26 日 上午 9:43 張貼

