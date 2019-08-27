「喀什米爾之王」魅力無限　小清新王珞丹、霸氣惠英紅搶著穿

▲（左起）王珞丹穿出清新質感魅力，惠英紅則詮釋帥氣不羈感。（圖／翻攝官方微博）



記者張妤瑄／台北報導

時尚的世界，腳步總是特別緊湊，雖然是外日頭炎炎，但各大服裝品牌早已陸續將早秋、秋冬服裝上架，義大利「喀什米爾之王」Brunello Cucinelli（BC）今（8／27）在台發表秋冬男女裝，可以看到女裝注入男裝魂，男裝注入50年代復古元素，在極簡設計中尋找新鮮感。

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▲Brunello Cucinelli秋冬男女裝都帥。（圖／品牌提供）



35歲的王珞丹、59歲的惠英紅，近期都拜倒在BC的魅力之下，只見王珞丹穿上淺米色的針織毛衣搭配同色長裙，畫上一抹紅唇，自帶高級質感；惠英紅則選穿格紋西裝，搭配黑色寬版腰封，營造帥氣又霸氣的影后風範。相隔不同世代的兩位女星，用BC反璞歸真地帶出個人特質，告訴人們何謂質感穿搭。

▲Brunello Cucinelli平易近人的設計，能輕易帶出個人特質，也讓女星們全都深陷在它的魅力之下。（圖／翻攝官方微博）



綜觀秋冬系列大地色系是一貫的主軸，加入湖藍、葡萄紫等帶出女性柔美與男性優雅，女裝款式融合70、80、90年代元素，揉和男生工裝、闊腿褲、連身褲版型，營造帥氣不羈的女子魅力。70年代流行的高領也不可少，透過搭配襯衫、V領衫營造層次感，再套上一件男性化的劍領西裝外套，打造堅毅風格。

▲李曉涵著造型羊毛外套（NT$155,800）、緞面T-Shirt（NT$58,900）、腰帶斜紋紙袋褲（NT$47,700）、飾珠光短筒靴（NT$50,100）。（圖／品牌提供）



異材質拼接玩出變化與心意，將帥氣的羊皮拼接柔美的烏干紗，或是以輕便棉質拼接烏干紗，讓人透過帥氣外表帶出性感輕盈的面貌。當然，招牌的珠光線無所不在，細膩的點綴在領口後方、褲管側邊等，低調點亮整體穿搭；並用「熱沖」、「熱壓」技術，雕出複雜的緹花圖紋，或是將皮革處理成金銀箔色調的皮紋。

▲快來逛逛「喀什米爾之王」Brunello Cucinelli 2019秋冬系列。（影／記者張妤瑄攝）

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男裝以50年代風格為出發，用寬鬆不緊身的剪裁塑造出男士的優雅風範，皮衣是秋冬重點單品，能搭配西裝營造優雅公子範，也能搭配運動風格的服裝營造壞壞不羈感，是相當實用的搭配單品。在做工方面也下功夫，如將羊皮磨成霧面麂皮觸感，或用奧地利鵝絨製成輕羽絨外套，滿足男士各個場合的著裝需求。

▲男裝以50年代為主軸，皮衣搭配正裝或運動風格，都能詮釋出不同個性。（圖／品牌提供）