管他撞不撞包！　李晶晶、蔡依林背回LV Speedy

▲李晶晶背LV經典Monogram帆布Speedy包。（圖／翻攝jingjing6136 IG）

記者陳雅韻／台北報導

幾年前走在台北街頭，LV（Louis Vuitton，路易威登）標誌性Monogram帆布製成的Speedy包撞包率超高，不少OL都收藏一款。近來這股熱潮再起，天后蔡依林（Jolin）、名媛李晶晶、義大利時尚部落客Chiara Ferragni都背回Speedy包，快把你衣櫃的那個包找出來吧！

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▲Jolin旅行時也背Monogram Speedy包。（圖／翻攝jolin_cai IG）

LV Speedy從1930年問世以來已有近90年的歷史，當初是專為旅遊人士設計，由行李袋Keepall縮小而來，皮革卷邊手柄、標誌刻紋掛鎖都是招牌特色。1968年優雅女星奧黛麗赫本特別訂製小尺寸，成為最為人熟知的Speedy 25，2011年則在原本的包上加了一條可拆下的牛皮背帶，正是可拎可背的Speedy Bandouliere。

▲最經典的Speedy Bandouliere 25包（左）48,300元，秋冬新款Speedy Bandouliere 25配色活潑58,500元。（圖／翻攝LV官網）

因旅行而生的Speedy成為Jolin的旅行良伴，與李晶晶都背經典的Monogram帆布款；義大利時尚部落客Chiara Ferragni則挖出2008年LV與藝術家Steven Sprouse合作的塗鴉款Speedy包，證明只要搭得好就是時尚。每季Speedy包都有新款加入，秋冬推出Damier帆布包身搭配紅提把、藍背帶款式，更活潑了。

▲義大利時尚部落客Chiara Ferragni背LV 2008年與藝術家Steven Sprouse合作的塗鴉款Speedy包。（圖／翻攝Chiara Ferragni IG）