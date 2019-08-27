4歲小妹坐機車兜風　下秒遭「風箏線割喉放血」父停車呆看斷頸兒！

▲風箏線相當細，許多傷害就在不知不覺造成。（圖／示意圖／Pixabay下同）

記者陳亭伃／綜合報導

放風箏是許多人童年的回憶，在迎風處自信的拉起風箏，卻在現代成為外出的風險之一。印度日前發生一起小女孩坐摩托車，就在行經到一半的時候，竟遭到風箏線當場從喉嚨處切開當場身亡，事後警方在小女孩的喉嚨處發現完整切齊的線，才發現是遭到路邊風箏割傷。

綜合外媒報導，印度新德里一名4歲的小女孩當時坐在父親機車後座，沒想到在半路卻遭到有玻璃塗層的風箏線直接將喉嚨割開，最後失血過多當場身亡。當時案發現場有幾個風箏飄揚在天空中，警方接獲線報後到場，發現小女孩的喉嚨處遭到線切，傷口相當整齊，研判是因為遭到路邊放飛的風箏所傷。

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▲女童遭到割喉當場死亡。（圖／示意圖／Pixabay）

據悉，這已經是印度一周內第二起兒童遭到繩子割斷喉的案件，另一名四歲兒童則是跟父親前往寺廟，當時遭到繫繩割斷脖子。而另一名則是28歲的工程師，當時也是在騎乘摩托車時，遭到風箏線割斷；一名3歲男童則是因風箏線碰到電線，觸電而死。

當地警方表示，風箏線因為相當細緻，因此在放飛的時候，盡量選擇在空曠地，以免用路人、兒童沒有看到而受到重大傷害。