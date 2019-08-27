9萬3000人苦等移值　美國每年卻丟棄3500顆捐贈腎臟

▲美國器捐者腎臟遭丟棄的頻率逐年增加。（圖／達志影像示意圖）

實習記者陳宥芯／綜合報導

美國腎功能衰竭患者缺乏器官移植是目前當地最主要的公共衛生問題，對此，川普7月簽署改變國內腎臟護理的行政命令時也提過，但儘管當地有高達9萬3000人在等待器官移值，26日發行的《JAMA Internal Medicine》醫學雜誌卻指出，每年至少有3500個捐贈腎臟遭到丟棄。

研究人員表示，他們調查了2004年至2014年腎臟移植中心所獲贈的數量，計算後共收到約15萬6089個腎臟，其中有12萬8102個被使用在移植手術，另外2萬7987個被丟進回收桶，這意味著這段期間美國腎臟的丟棄率超過17％，甚至2014年以後，丟棄的頻率不減反增，如2016年就有高達約20％的腎臟被丟掉。

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作者羅皮（Alexandre Loupy）指出，目前的醫術已經能壓制手術後產生的併發症，即使是品質不好的器官，選擇移值仍比洗腎來的好，但美國的政策實施卻始終跟不上腳步，導致丟棄率越來越嚴重，其中會造成的主因是，當局對器官移值進行嚴格監控，審查步驟也較繁瑣，只要有患者在接受手術後，於1年內死亡或移植失敗，政府就會直接沒收該醫院的證書，導致眾多醫生為了避免風險發生，寧願浪費處在最佳狀態的器官也不要冒險。

此外，腎臟被丟棄的原因還可能是形狀不好，容易造成移值異常或其他身體問題，又或者是財務上沒辦法負擔和符合規定，導致器官被丟棄，舉例來說，型體較大的腎臟或是本身就帶有併發症的腎臟，所需的移植金額較高，因為患者住院的時間較長，康復也需要較長的時間。

據悉，美國每年罹患慢性腎臟病的人超過3700萬名，每年更有約5000人因病喪命，由於高居不下的死亡人數，成為當地的第9大死因，對此，羅皮呼籲美國可效法歐洲實施多年的「老對老」配對方法，將原本會直接被丟棄的老年腎臟，配對給需要的高齡患者，且活組織檢查也可效彷歐洲，不過，一切最重要的還是法規要進行改革，死亡率才有可能下降。