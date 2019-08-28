美美項鍊想一次都戴上　掌握3TIPS多層次搭配才不顯雜亂、更時髦

編輯／JJ

這幾年開始，首飾部分不論是耳環、項鍊還是戒指，流行起了層層疊疊的戴法，一邊耳朵戴三個耳環、十隻指頭就戴了五個戒指，項鍊更是兩、三條以上搭配都很常見，一開始或許是出自於貪心，但後來也演變成了一種時髦穿戴方法，不過項鍊的大小、長度更是差異甚大，要怎麼搭配才不會亂七八糟、弄巧成拙呢？

＃頸鍊＋項鍊

項鍊疊戴最簡單、不出錯的方式就是選擇「兩條」，通常一短一長是最好的搭配，許多女孩會採用頸鍊＋項鍊，對於脖子在視覺上很有修長的效果，且兩者也互相不掩蓋，即使分屬不同風格，反而更能展現獨有的品味。

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▲頸鍊的修飾效果相當好。（圖／翻攝自IG@anidundo、@star_jewelry_girl）

M O D U S（@__modus）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 17 日 下午 8:46 張貼

＃一個「大」重點

如果想要更吸睛一點，就可以挑選一款大小、樣式比較突出的款式，而其他用來搭配的項鍊就必須低調一些，畢竟特殊項鍊自然能吸引目光，所以焦點只需一個足矣，這樣搭配比較不顯單調，又能藉由低調凸顯高調的質感。

▲目光焦點只需要一個就好。（圖／翻攝自cincostore）

CINCO（@cincostore）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 12 日 下午 1:01 張貼

＃同類型多層次搭配

如果功力不夠高深，一次戴到三、四條以上，就很容易讓搭配變得眼花撩亂，想要多層次一些最保險的方法就是採用「同類型」，綴飾的大小、風格挑選同一種，而長度可以由短到長，增加層次效果；想要豐厚的感覺，也可以挑選長度都差不多的款式，重疊、交織的樣子也別有一番風味。

▲由短到長是最常見的配戴方式。（圖／翻攝自IG@chiaraferragni、@star_jewelry_girl、@anidundo）

ANITA（@anidundo）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 11 日 上午 6:00 張貼

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