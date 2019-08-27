跨性別女遭辱「戴假髮的男人」被保全拖出去　直男嗆：殺了你們！

▲跨性別者被拖出去的過程神情驚恐。（圖／翻攝自臉書／Khloe Bienestar）



記者丁維瑀／綜合報導

美國加州洛杉磯一間酒吧日前爆發疑似歧視的紛爭，當時多名跨性別者準備慶祝，卻遭到騷擾與攻擊，對方辱罵她們是戴假髮的男人，不屬於此地，甚至動用暴力。然而，該家酒吧的保全未能保護跨性別族群，反而把受害人硬拖到店外，還用力抓著一名女子的頭髮；事件引發熱議，當地警方已展開仇恨犯罪的調查。

《衛報》報導，拉斯佩拉斯（Las Perlas）是洛杉磯市中心頗受歡迎的酒吧，保全把多名跨性別者趕出店外後，多人呼籲要抵制這家店。受傷的女子們重述，她們23日晚上在酒吧內被一對異性戀伴侶痛罵，還遭遇身體上的攻擊，結果最後她們卻一起被逐出去。

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比安奇（Jennifer Bianchi）是當時在場且出現在影片中的女性，她說，這一切讓她產生創傷，「我覺得這是一種侵犯，對我人權的侵犯。」警方隨後朝仇恨犯罪的方向調查。

據了解，這群跨性別女性、男同志等人23日晚間前往酒吧慶祝，當天白天才有鼓勵LGBTQ族群的活動。比安奇說，在店內的時候，突然有一對異性戀伴侶過來騷擾，不斷稱呼跨性別者是「男人」，甚至動手打人。

里奧斯（Khloe Rios）是另一名在場的女性，「他們說我們不屬於這邊，我們是戴假髮的男人，說了很多難聽的字眼。」雖然她們試圖忽略惹事的人，但對方卻靠近她們，最後還打了她們的一位朋友。

跨性別者聲稱，酒吧的保全接著出面，連同那對挑起紛爭的伴侶把所有人都趕出去，但他對於跨性別者特別咄咄逼人。在社群媒體瘋傳的影片可見，比安奇當時說著「別這樣碰我，我要我的鞋子」，一邊被強拉出去。影片還能發現，保全抓著另一名女子，同時拉著她的頭。

里奧斯說，保全把跨性別者摔到牆壁上，一路拖出酒吧，手法相當暴力，卻非常寬待惹事的伴侶，沒有使用任何過激的方式。比安奇則表示，她們被趕出酒吧外陷入更大的危險，騷擾她們的男子在人行道拿起一塊金屬，威脅之後要殺死她們全部的人。

據了解，該家酒吧為了回應怒火，將把周末的收益捐給跨性別相關的組織。拉斯佩拉斯也透過臉書向LGBTQ族群致歉，將聘請新的保全公司，也邀請外部的律師來審視此次事件。

里奧斯表示，酒吧的回應舉措並不足夠，她想起過往的創傷，「每天，我都能看到跨性別女性受到歧視、霸凌或是殺害。」她會盡力保持堅強，並利用這個經歷推動改革，包括加強反歧視政策，並於洛杉磯各地酒吧進行培訓。