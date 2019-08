高富帥總理魅力爆棚　川普夫人電眼嘟嘴「豁出去」

▲G7峰會大合照拍下梅蘭妮亞和杜魯道像要接吻的樣子。(圖/路透社)

實習記者崔子柔/綜合報導

七大工業國集團峰會(G7)昨日在法國西南沿海城市比亞里茲(Biarritz)落幕,現場媒體捕捉到美國第一夫人梅蘭妮亞(Melania Trump)和加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)熱情問候,畫面上兩人看起來要嘴對嘴接吻,而川普在一旁苦著一張臉,引起網友討論。

據英國《衛報》(The Guardian)報導,G7峰會結束後,各成員國領袖及眷屬準備進行會後大合照,當時梅蘭妮亞左手牽著川普,臉蛋則轉向杜魯道與他貼臉問候,現場媒體捕捉到梅蘭妮亞雙眼瞇成一線、嘴唇微嘟靠向杜魯道的畫面,看起來超享受。

Melania is ready to risk it all #Trudeau pic.twitter.com/lEz5sjuQBD

▲梅蘭妮亞熱情問候杜魯道的畫面引發網友熱議。(圖/翻攝自推特/@LoniLove)

照片一出,外國網友立刻瘋狂轉發,說杜魯道魅力無法擋,「梅蘭妮亞豁出去了」,「內心或許正在盤算怎麼逃到加拿大。」站在一旁的川普皺著眉頭,眼神往下,和妻子的神情呈現強烈的對比。

在2年前的一場國際會議上,第一千金伊凡卡(Ivanka Trump)微笑注視杜魯道的照片也在網路上瘋傳,當時被媒體戲稱她為杜魯道「神魂顛倒」。

Get you someone that looks at you the way Ivanka Trump looks at Justin Trudeau pic.twitter.com/sxTAlpi4av

▲伊凡卡看似被杜魯道迷住的相片也曾被瘋傳。(圖/翻攝自推特/@Phil_Lewis_)

杜魯道現年47歲,2015年就任總理時僅43歲,是加拿大史上第二年輕的總理,他的父親是已故前總理老杜魯道(Pierre Trudeau)。