VMA泰勒絲印花西裝慘變紅毯大媽！尚恩曼德斯性感背心合體女友放閃

▲國際音樂界盛事MTV音樂錄影帶大獎，小天后泰勒絲印花西裝力拼紅毯。（圖／路透）

記者鮑璿安／外電報導

國際音樂界盛事MTV音樂錄影帶大獎（VMA）於台灣時間27日登場，紅毯上可謂星光褶褶，不僅有最受矚目情侶檔尚恩曼德斯（Shawn Mendes）和卡蜜拉（Camila Cabello）接連登台，還有小天后泰勒絲（Taylor Swift）以浮誇西裝引起熱議。

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▲小天后泰勒絲酷愛VERSACE印花西裝卻用力過猛。（圖／路透）



小天后泰勒絲（Taylor Swift）以一席VERSACE 印花西裝搭配膝上長靴亮相，一頭耀眼的金髮瞬間成為全場亮點。在紅毯比美多年的她，看得出來本次造型頗為用心，以 Lorraine Schwartz綠寶石耳環襯托出獨特氣質，深邃五官配上大紅唇氣勢非凡，不過卻引來網友批評，「滿滿大媽感」、「用力過猛。」

另外，此次紅毯亮點絕對是21歲樂壇小鮮肉尚恩曼德斯以及女友卡蜜拉（Camila Cabello），兩人以一首《Señorita》高調認愛，更拿下本週告示牌冠軍單曲，可以說是情場事業兩得意。

▲尚恩曼德斯穿著Dolce & Gabbana深綠色西裝堪稱全場最帥男星。（圖／路透）

尚恩曼德斯以Dolce & Gabbana深綠色西裝帥氣步上紅毯，黑色領口設計頗有層次感，更在裡頭穿上了白色緊身背心，姣好身材若隱若現。身高188cm的他宛如男神降臨，梳起招牌油頭，一舉一動都電暈粉絲。

▲卡蜜拉白色洋裝好身材藏不住，和男友尚恩曼德斯奪下《Señorita》最佳合唱獎。（圖／路透）

而女友卡蜜拉刻意分開走紅毯，穿著Balmain2020早春白色洋裝，深V以及中空設計，露出側乳以及纖細腰線，簡直火力全開，將卡蜜拉的好身材完美呈現。再配上一頭長捲髮，古銅色眼影和裸色唇妝，性感之餘更多了一絲浪漫氣息。隨後，兩人首次公開合體演出定情曲《Señorita》，牽手摸頭曬恩愛甜到不行，該曲目也奪下了最佳合唱獎，讓全球粉絲陷入瘋狂。

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