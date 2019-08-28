秀智、Irene也染錯過！肌膚冷暖色調適合髮色、妝容差很大

韓網年初開始就有一個熱搜美妝話題：肌膚色調，肌膚有偏暖色調、冷色調、中性色調，每種肌膚色調都有適合的妝容、髮色，不適合的的妝容或髮色就會讓膚色看起來更黯淡，連明星也不例外！一起看看韓星的出錯黑歷史、順便看一下怎麼看出來自己的肌膚色調吧！

＃秀智



秀智清純的長相不用濃妝其實就很美了，例外暖色調的妝容跟髮色其實也更適合她，看看左邊冷色調的煙燻妝容跟髮色、讓秀智膚色變得髒髒濁濁的，但是右邊清新的珊瑚色妝容、咖啡色調的髮色就很適合她！

＃孫藝珍

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漂亮姐姐孫藝珍也有過黑歷史，左邊辣妹般膚色及髮色，實在是很難跟歐膩的優雅知性感結合，但是右邊透亮透明的膚色以及偏冷色調的妝容才更加適合歐膩的知性感。

＃Irene

Irene其實膚色偏冷色調，非常透明感，左邊暖色調的髮色跟妝容其實也不是不適合她、但還是右邊的冷色調妝容讓她看起來更有魅力，就像是冰山公主一樣有女神風範！

＃雪炫

雪炫的問題其實也是在膚色，原本就偏健康膚色的雪炫染偏黃的髮色、讓膚色看起來有種濁濁的感覺，但是只要髮色不要太黃、膚色看起來就乾淨通透很多！

除了膚色之外、其實也可以透過手腕靜脈血管、瞳孔顏色分辨出你的肌膚色調，知道了自己的色調，也會更了解適合自己的髮色、妝容顏色。

＃暖色調



手腕靜脈血管多為綠色，另外跟白紙或是白T恤對比、肌膚看起來相對黯淡或偏黃，瞳孔為棕色的、且眼白很分明，平常適合偏橘紅色系的唇彩，這種類型就是暖色調肌膚，會比較適合偏黃或偏紅的咖啡色調髮色。

＃冷色調

血管色藍色、紫色、紫藍色，和白紙對比、肌膚偏粉色的光澤感，另外瞳孔顏色偏黑、眼白分明，平時適合桃紅、粉紅色系的唇彩，這類型就是冷色調肌膚，髮色的話適合偏深棕、黑色調。

＃中性色調

血管兩種色系都有，和白紙對比、膚色沒有那麼暗沉、有一點桃子色的感覺，瞳孔則是偏深棕色，這種類型就是中性色調，只要注意偏黃調的妝容或是髮色，膚色看起來就會很透亮！

文／美人圈 圖／翻攝自dispatch、ekn、msn、MBN、한경닷컴、남도일보、IG@sh_9513IG、@skuukzky、@chahong.review_official

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