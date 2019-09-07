Hi，大學生／收納櫃當家具千元搞定　租屋小空間升級術，實用有品味

▲房間空間有限，就要從收納下手。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

Hi，大學新鮮人！終於不用再被制服綁住，化妝、染髮進校門不會被碎念，《ET FASHION》要告訴大學生們如何讓外表和生活都加分。「Hi，大學生」專題，有穿搭、配件、妝髮介紹，也有關於在外租的小窩該怎麼收納佈置，還要教大家如何考駕照、選機車，畢竟好好打扮、爽快玩耍，都是大學必修學分（書當然要念啦）。

開學季到來，許多大學新鮮人開啟全新的租屋生活，雖然房子與空間不是自己的，但畢竟還是要打理好才能應付日後的挑戰，一開始的規劃相當重要，不要急著用「拼裝式」的佈置方法，HOLA特力和樂達人表示，近期許多新設計可以結合收納與家具兩用，不但省空間之外，單價也不超過1,000元，無負擔打造居家空間。

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【茶几收納籃】

租屋為了將來可能遷移的決定，建議在一入住就做好收納準備，選擇可以直接搬運的收納箱，或是不佔空間的設計靈活運用，HOLA推出一款摺疊收納籃，不用時可壓平堆疊，較不佔空間，還有桌板可放置在收納箱上，馬上變身茶几或小型桌面，IKEA也推出抽屜收納箱，是收納也是櫃子，堆疊起來搬家都不用打包，直接帶走。

▲HOLA摺疊收納籃，售價650元起；專用桌板售價600元。（圖／HOLA提供）

▲IKEA OMBYTE包裝箱，售價109元。（圖／翻攝IKEA官網）

【收納推車】

近起年居家界頗紅的商品，可以收納三層商品又可輕鬆推著走的推車，網路上有許多活用術，有人把它當成移動式鞋櫃，書桌的延伸置物籃，浴廁的收納盒等，HOLA近期再推出「升級版」，不但有專屬桌板，可以直接當移動式中島台，還在側邊做了洞洞板孔洞，可以「外掛」其他置物商品。

▲HOLA鐵製烤漆3層收納推車，側邊有洞洞設計，可適用洞洞板配件，原價1,490元，特價890元。（圖／HOLA提供）

【設計收納櫃】

許多居家、賣場通路都有銷售抽屜式的塑膠收納箱，想讓家中看起來更順眼，除了衡量價格之外，也需要考慮櫃子與櫃子間的搭配性，建議採用同系列來組合出整體居家空間，視覺才不會過於煩亂，HOLA組合堆疊可搭配層板，做出活潑的效果，MUJI無印良品PP系列，則可呈現簡單規格的線條。

▲MUJI PP收納系列，售價380元起。（圖／翻攝MUJI官網）

▲單層堆疊抽屜櫃，單件售價499元起；配件包括專用輪與桌板，售價129元起。（圖／HOLA提供）