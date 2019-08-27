媽曬衣被蚊子叮…小腿「腫成樹幹」險截肢　心臟驟停3分鐘

▲羅賓遜被蚊子叮咬的傷口迅速惡化。（圖／示意圖／取自Pixabay）



記者丁維瑀／綜合報導

英國25歲女子羅賓遜（Kim Robinson）育有4名孩子，她回憶，過去在自家花園曬衣服時曾被蚊子叮咬，沒想到後來竟演變成壞死性筋膜炎（又稱噬肉菌感染）。她聲稱由於敗血症的關係，在手術台時心臟一度驟停3分鐘，差點離世。

《鏡報》報導，羅賓遜來自艾塞克斯郡（Essex），她受訪時表示，過去在花園做家事時被蚊子叮，當時她感到腳踝處強烈疼痛，但沒有太在意，直到隔天患部開始發癢、腫脹，她形容腿腫得就像樹幹，直到無法走路。

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醫師診斷這名母親罹患壞死性筋膜炎，必須進行手術，處理受感染的區域。羅賓遜說，「外科醫師來了，表明他們要切除我的腿。我說，如果你們必須截掉我的腿，別叫醒我。」她在手術過程差點喪命，昏迷5天才醒來，要重新學習如何說話、走路與使用雙手。

雖然保住雙腿，羅賓遜的右小腿卻留下永久傷痕，她還患有創傷後壓力症候群（PTSD），「這太極端了，都是從咬傷開始。」她感嘆，真希望當時就能馬上打電話給醫師，詢問能不能獲得治療，如今她的孩子們手臂上都戴著防蚊綁帶，避免未來再有憾事發生。