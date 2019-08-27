忙著偷摺疊式嬰兒車　英女抓起就走...完全把小孩忘在店裡

▲3名女子各自帶著小孩進入「Bambi Baby」嬰兒用品店。（圖／翻攝自臉書／Bambi Baby，下同）

實習記者范芷菱／綜合報導

美國紐澤西州（New Jersey）近日發生一起離譜的偷竊案，3名女子各自帶著小孩進入一間嬰兒用品店，其中一名身穿橘色衣服的女子在東張西望後，將架上的一台折疊式嬰兒車取下，然後抱著頭也不回地離開，完全忘了小孩的存在，直到6分鐘後才有一人返回店裡將孩子帶走。對此，該店店主表示，「她們對小孩的行為讓我很感冒。」

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▲身穿橘色上衣牛仔短裙的女子完全不管她帶來的小孩。

據CBS New York報導，「Bambi Baby」嬰兒用品店的店主奧蒂加（Enelio Ortega）公開16日的一段監控畫面，有3名女子各自帶著一名小孩進入店裡，佯裝成顧客在店裡四處看看，其中身穿橘色上衣牛仔短裙的女子開始行動，她先是將懷中的小男童放在地上，左顧右盼後將架上的一台折疊嬰兒車拿下來，再打開和收起車子以確定正常，之後就抱著嬰兒車頭也不回地離開了。其他人也帶著各自的小孩離開現場，重點是，他們完全忘了店裡還有一個黃色衣服的小男童。

店經理賈斯汀（Justin）覺得無法置信，「我很沮喪的是，居然有人把偷嬰兒車看得比小孩還要重要。」奧蒂加表示，差不多6分鐘後，其中1人才返回店內帶走孩子，「她們對待小孩的方式讓我無法接受。如果你因生計而偷竊，那是個人的問題；但如果你帶一無所知的孩子一同犯罪，那就冒犯到我了。」這也是他盡可能地公開這段影片的原因。

▲店主奧蒂加（Enelio Ortega）推測，應該是這台摺疊車較方便攜帶登機。

其實該女子偷的並不是最貴1000美元（約新台幣）的嬰兒車，而是一旁300美元（約新台幣）的折疊嬰兒車，奧蒂加推測，應該是為了能方便帶上飛機才選擇摺疊車下手，他還透露，偷竊的女子是英國人，而那台嬰兒車也是英國貨，而海外的價格也沒有比較便宜。

店經理表示，店內將會增加更多攝影鏡頭，甚至考慮在商品上放置防盜感應裝置。警方也透露，已經逮捕了其中2名女子，而被偷的嬰兒車也物歸原主。