「2.4米巴風特」擺阿肯色州議會前　美國撒旦教捍衛宗教自由　　

實習記者許祐誠/綜合報導

美國阿肯色州(Arkansas)2018年8月有數名「撒旦聖殿」(Satanic Temple)的信徒,在議會大廈前放置一個超過2.4公尺的巨型巴風特(Baphomet)雕像,抗議州議會在議會大廈前放置刻有基督教十戒的石碑,獨厚特定宗教,已經違反美國憲法第一修正案保障的「宗教自由和言論自由」。

根據《福斯新聞》(Fox News)報導,約有150名「撒旦聖殿」信徒、基督新教徒和其他支持者於16日下午1時,推著巨型雕像在州議會前展開抗議活動。發起抗議的「撒旦聖殿」阿肯色州分會創始人福瑞斯特(Ivy Forrester)表示,如果議會禁止其他宗教也放置紀念碑,等同於違反美國立國的基礎。

Worth noting: In 2017, the Satanic Temple sent Arkansas legislators a letter, asking them to sponsor a bill, that would allow for a statue of Baphomet to be placed on capitol grounds. Not one legislator responded Rep. Kim Hammer tells @KATVNews #arnews #arpx #arleg pic.twitter.com/x6tKm0euhl

由於阿肯色州2017年通過在州議會前設置十戒紀念碑的法案,該州參議員拉伯特(Jason Rapert)甚至低調出資贊助設置紀念碑,引起諸多宗教團體的不滿,因此聯手向美國聯邦法院提起訴訟案,抗議州議會違反美國憲法第一修正案,要求將紀念碑「移出」州議會。

請繼續往下閱讀...

當天有許多反對活動者也抵達現場,不斷向抗議者唱聖歌示威,也高舉寫著聖經內容的牌子,但雙方沒有爆發太大的衝突。抗議者也在活動結束後,於當晚悄悄地把巴風特的雕像移出州議會。

Church members against this Satanic Temple rally are also here at the Arkansas State Capitol. #arnews #arpx @KATVNews pic.twitter.com/N3lZHwbPFU

根據《華盛頓郵報》報導,撒旦聖殿的總部位於麻薩諸塞州塞勒姆(Salem),信徒大多不崇拜撒旦,而是一群質疑權威的無神論者、人文主義者和自由言論家,他們認為世界上所有的怪力亂神都是人創造的,因此沒必要崇拜。

除此之外,撒旦教崇尚有獨立思考能力,推崇創新和理性,他們認為天主教教義中的「七宗罪」,其實並非原罪,而是指人性,並推崇自主思考,政教分離等觀念,希望信徒不會陷入信仰之中,而忘記本身的獨立思考能力。像是撒旦教的「九宗罪」中,「愚蠢」列為九罪之首,他們譴責容易受到洗腦而不思考的群眾。

▼ 「撒旦聖殿」(Satanic Temple)。(圖/翻攝自臉書/Satanic Temple)