1歲兒爆哭怒扔22歲護士媽手機…乘客轉頭嗆：混蛋，把他丟出窗外！

▲珀兒卡和她的一歲兒子愛寶。（圖／翻攝自臉書）

記者張靖榕／綜合外電報導

愛爾蘭一名22歲媽媽帶著1歲兒子愛寶（Abel）搭乘雙層巴士，卻因為愛寶太吵讓一名受不了的中年乘客轉頭大罵，「妳真是生了一個小混蛋（brat）」，還被撂話「乾脆把兒子丟出車窗外好了」。她帶著兒子去和司機告狀，但乘客連道歉都不願意就下車了，留下錯愕的她和搞不清楚狀況的愛寶。

根據英國《太陽報》（The Sun）報導，正準備成為一名正職護士的助理護士珀兒卡（Gabrysia Perka）表示，她上週五（23日）和姊妹帶著兒子在都柏林（Dublin）搭乘一輛雙層巴士。因為愛寶喜歡巴士上層有很多窗戶，所以珀兒卡就帶著他坐到上層後座。

請繼續往下閱讀...

▲男子受不了愛卡的尖叫聲，轉頭就暴走了。（圖／翻攝自臉書）

珀兒卡說，愛寶突然就是一陣大吵大鬧，還把她的手機丟到地上，不久後她就看見前座一名中年男子轉頭朝她辱罵，「妳生了一個小混蛋」。她害怕男子還會再噴出什麼不堪入耳的話，便趕緊帶著兒子下去巴士底層，經過男子的時候，還聽到對方說「乾脆把他丟出車窗好了，這樣對他來說最好。」

愛寶的阿姨錄下男子暴走全程，她還錄到另一名乘客出聲制止，卻被男子隨口回「至少把他丟出去他就沒辦法再亂扔手機了」。珀兒卡說，她到巴士底層和司機告狀，司機隨即停車上去找男子理論；她聽到男子說她兒子「吵得我耳朵很痛」，但司機當面斥責對方「那是個小孩欸老兄，有什麼大問題？」對於男子的道歉，司機也不領情，「別和我說，你去跟她道歉，她在下面哭。」珀兒卡表示，那名男子確實下了樓梯，但連一聲道歉都沒有就下車了。

▲珀兒卡覺得被罵得很冤枉。（圖／翻攝自臉書）

網友紛紛留言，「要她把孩子丟下車就太過分了，但我可以理解他的心情」、「叫孩子小混蛋太誇張了」、「我以為那男的會動粗」、「那男的真讓人反胃，好一個國恥」。不過不少人認為珀兒卡也很有問題，「孩子會吵大家都知道，但媽媽竟然沒有辦法盡快控制他」、「我強烈懷疑孩子不是第一次丟媽媽手機，也不是第一次這樣大吵大鬧無法控制，而且他媽媽沒有讓他知道這樣做的後果會是什麼」、「妳讓孩子丟妳手機，是不是因為妳都在滑手機不理他？」