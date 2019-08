23歲瑜珈妹「倒掛欄杆」懸24m高空…挑戰極限體位　手滑墜樓全身骨折

▲墨西哥23歲女子特拉莎在欄杆上做瑜珈,摔下6層樓高陽台。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

來自墨西哥新萊昂州(Nuevo Leon)的女子特拉莎(Alexa Terrazas)於24日挑戰超高難度瑜珈體位,在陽台的鐵欄杆上「倒掛懸空」,卻不小心從80英尺(約為24公尺)的地方摔下來,四肢、頭部和臀部都嚴重骨折,目前情況相當危急。鄰居向當地媒體表示,以前就常常看到女孩在欄杆上做瑜珈。

照片中,23歲的大學生特拉莎只用雙臂勾住欄杆,整個人倒掛在陽台外側,下午1點左右卻失手,從6樓高的地方墜樓,重重摔在社區車道上。她經由當地紅十字會與民事防護隊送往醫院,被診斷出2隻手臂、雙腿、頭以及髖部都骨折,緊急接受長達11小時的手術,但仍無法脫離險境。

根據《公正報》(El Imparcial),醫生勉強重建摔斷的雙腿,可是特拉莎在接下來3年之內應該都無法行走。

▲鄰居表示,時常看到特拉莎在欄杆上做瑜珈。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

新萊昂州檢察官辦公室表示,經調查後,沒有在陽台欄杆上發現結構性損壞,因此不排除任何導致墜樓的可能性。鄰居們則向當地媒體《北方》(El Norte)說,特拉莎時常在欄杆上嘗試各種高難度動作,大家對於這些危險特技早就習以為常。

特拉莎目前情況還是非常危急,她的家人也在社群媒體上尋求配對的捐血民眾,希望大家為重傷的女孩祈禱。