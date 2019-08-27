23歲瑜珈妹「倒掛欄杆」懸24m高空…挑戰極限體位　手滑墜樓全身骨折

▲墨西哥23歲女子特拉莎在欄杆上做瑜珈，摔下6層樓高陽台。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

來自墨西哥新萊昂州（Nuevo Leon）的女子特拉莎（Alexa Terrazas）於24日挑戰超高難度瑜珈體位，在陽台的鐵欄杆上「倒掛懸空」，卻不小心從80英尺（約為24公尺）的地方摔下來，四肢、頭部和臀部都嚴重骨折，目前情況相當危急。鄰居向當地媒體表示，以前就常常看到女孩在欄杆上做瑜珈。

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Alexa Terrazas was posing for photographs while attempting the stunt, before falling from the balcony of her sixth-floor apartment. https://t.co/0BbUhOghej pic.twitter.com/pKXnkJY8lE

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照片中，23歲的大學生特拉莎只用雙臂勾住欄杆，整個人倒掛在陽台外側，下午1點左右卻失手，從6樓高的地方墜樓，重重摔在社區車道上。她經由當地紅十字會與民事防護隊送往醫院，被診斷出2隻手臂、雙腿、頭以及髖部都骨折，緊急接受長達11小時的手術，但仍無法脫離險境。

根據《公正報》（El Imparcial），醫生勉強重建摔斷的雙腿，可是特拉莎在接下來3年之內應該都無法行走。

▲鄰居表示，時常看到特拉莎在欄杆上做瑜珈。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

新萊昂州檢察官辦公室表示，經調查後，沒有在陽台欄杆上發現結構性損壞，因此不排除任何導致墜樓的可能性。鄰居們則向當地媒體《北方》（El Norte）說，特拉莎時常在欄杆上嘗試各種高難度動作，大家對於這些危險特技早就習以為常。

特拉莎目前情況還是非常危急，她的家人也在社群媒體上尋求配對的捐血民眾，希望大家為重傷的女孩祈禱。