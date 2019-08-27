史上最年輕「柔道世錦賽2連霸」選手長這樣！精緻五官+逆天長腿...

▲ 比洛季德（左2）擊敗日本選手渡名喜風南（右2）後，奪下金牌。（圖／翻攝自IG／Daria Bilodid，下同）

實習記者許祐誠／綜合報導

擁有洋娃娃般精緻臉蛋的烏克蘭金髮少女比洛季德（Daria Bilodid），2018年才以17歲又345天榮獲柔道48公斤級金牌，今年再度於日本東京柔道世錦賽同量級比賽中蟬聯冠軍，成為世錦賽首位在19歲前完成二連霸的女子選手。對於自己創下得傳奇紀錄，她大方地透露秘密在於讓自己保持「運動憤怒」（sports anger）之中。

據網站《奧林匹克頻道》（Olympic Channel）報導，比洛季德在總決賽中擊敗最受歡迎的日本選手渡名喜風南（Funa Tonaki）之後，成功蟬聯女子48公斤級賽事冠軍，也把對上日本隊的比賽紀錄擴大到4-0。看到對手失望的表情，她表示自己能明白對方的心境，但自己也「真的很想贏下這枚獎牌」，她也於賽後談話中，表現出自己的目標「始終如一，也就是贏得勝利。」

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身高172公分的比洛季德，比賽中除了展現出積極的攻勢之外，她也常憑藉手長腳長的優勢，利用自己的修長美腿鎖住對手，也因此被外界封為「蟒蛇」。但似乎對自己的稱號不滿意，她表示，「我只想保持憤怒和侵略性，我不想戰鬥時像動物一樣，只能像是達莉婭·比洛季德！」

▼ 長腿成為比洛季德的優勢。（圖／翻攝自IG／Daria Bilodid）

只是比洛季德在賽場上雖然表現相當凶悍，但她坦承現實生活中的她非常害羞，只有在比賽中才會進入積極進取的態度，藉以保持最佳的狀態。至於紀錄方面，如果繼續保持下去，比洛季德有望超過榮獲7次世界冠軍的前日本柔道選手谷亮子的紀錄，但比洛季德不願多想紀錄方面的事情，只想「繼續努力訓練，並盡我所能」，並把目標放在奧運會上。

比洛季德時常在IG分享自己在比賽和訓練時的照片，但偶爾也會分享自己旅行的美照，還有私底下的穿搭照，可見擁有魔鬼般身材的她，可以輕鬆駕馭各類型的時裝，也能襯托出自己的姣好身材。據悉也因此收到不少模特兒公司的邀約，不過比洛季德都一概拒絕，她想讓自己專心於柔道場上。

▲私下的比洛季德完全不像是柔道選手，反而更像是模特兒。

▲ 甜美的比洛季德是世錦賽首位在19歲前完成二連霸的女子選手。

▲父親也是2屆歐錦賽柔道金牌。

▲擁有魔鬼般身材。