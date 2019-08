G7落幕只有一頁聲明！華郵：實質成效低　世界領袖與美國保持距離

▲法國總統馬克宏透露,此次G7是個「節儉」峰會,僅花費2100萬歐元。(圖/路透,下同)

七大工業國峰會(G7)26日落幕,峰會最終發表一份簡短聲明,在短短一頁的篇幅當中,觸及貿易、伊朗、利比亞、烏克蘭及香港議題。外媒指出,這與往年發表的公報極為不同,顯示各國之間存在分歧。倫敦大學學院一名教授認為,世界各國領袖在政策方面和美國保持距離。

綜合華盛頓郵報、路透社報導,此次G7峰會由法國主辦,在各國領袖的同意之下,發表這份只有一頁的聲明,並繼續針對貿易失衡、氣候變遷、伊朗等問題繼續進行磋商。

聯合聲明指出,各國將致力於開放和平的全球貿易以及經濟穩定,希望世界貿易組織(WTO)進行重大改革,提升保護智慧財產權、解決紛爭、杜絕不公平貿易行為等領域的效率。

談及香港近來的緊張局面,聲明重申1984年《中英聯合聲明》的存在與重要性,並呼籲避免暴力行為。利比亞方面,G7表態支持停火休戰,認定只有透過政治才能確保利比亞未來的穩定,並呼籲召開國際會議進行協商。

此外,聲明分別利用一句話總結伊朗及烏克蘭局勢,確保伊朗「永遠不會得到核武器並促進該地區和平穩定,而法國、德國會在未來幾周針對烏克蘭召開「諾曼地模式(Normandy Format)」高峰會。

法國總統馬克宏坦承,為期3天的峰會其實存在相當多分歧,但此次峰會仍算是成功,「對全球經濟不利的因素是不確定性,越快達成協議,不確定性就能越快消失。」美國總統川普也對此次峰會給出正面評價,「過去2天半(的峰會)非常特別、非常齊心。」

只不過,華盛頓郵報形容,此次峰會並沒有在任何議題上取得突破性進展,也曝露出美國在解決貿易、氣候方面與其他國家存在的鴻溝日益擴大。再者,這可能是G7峰會自1975年舉辦以來,第2次在沒有發表一份實質性公報的情況下宣告落幕。

事實上,G7峰會公報旨在呈現各國間的共同價值觀,但川普在貿易、氣候變遷、伊朗問題與其他國家有著不同的想法。根據一名歐州高階官員透露,各國談判代表在貿易等議題上協商至深夜,但美國代表團阻止各方達成協議。

據瞭解,馬克宏今年放棄說服川普簽署聯合公報的想法,認定此舉「毫無意義」,因為法方早已感受到川普政府對此並無興趣。華盛頓郵報分析,法國此舉顯示川普政府覺得美方「不需要與其他領導人協調政策」,特別是川普強烈關注的貿易議題。

倫敦大學學院(University College London)全球政治學教授克拉斯(Brian Klaas)表示,這次似乎也顯示世界各國領袖在政策方面和美國保持距離,「人們在公開場合表現得很友善,但我私下認為,G7大多數的人對川普在貿易戰的所作所為感到恐慌。」

