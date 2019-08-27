反送中示威不斷！南韓發布「一級藍色警告」　呼籲民眾要注意安全

▲香港反送中「光復紅土」遊行。（圖／記者黃彥傑攝）

實習記者陳宥芯／綜合報導

反送中示威自3月以來衝突不斷發生，隨著警民對抗的事件越演越烈，如今已經有23個國家陸續對香港發出旅遊警告。南韓外交部26日正式對港發布「一級藍色警告」，提醒要前往旅遊或是已經在當地的民眾切記隨時注意安全，避免到遊行示威地，且盡量不要穿著黑衣、戴口罩出門，以免遭到波及而受傷。

南韓外交部表示，目前香港示威遊行的事件不斷發生，警察和民眾的衝突也在不停加深，甚至升級當中，因此呼籲要赴港旅遊或已經在當地的國民注意自身安全，並在事態穩定前小心謹慎，當局今後則會持續觀察具體情況，再決定旅是否要將旅遊警告往上調或是解除。

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▼香港。（圖／路透）

據悉，香港旅遊發展局近日確認，包括美國、加拿大、英國、澳洲、日本、台灣、南韓、新加坡、俄羅斯和澳門等國家，已經陸續發布旅遊警告，愛爾蘭外交部7月底甚至直接把香港列為「二級高度旅遊警戒」，建議民眾暫時不要赴港旅遊，並遵照指示行動。

韓國旅遊警告分為四等級，一級藍色（注意安全）、二級黃色（建議謹慎）、三級紅色（建議撤離）、最高級黑色（禁止旅遊）。

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