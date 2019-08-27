想在自家俱樂部辦G7！　川普挨轟「藉機賺錢」急澄清：沒人找到更好的

▲ 川普政府正在挑選明年G7峰會的地點。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2019年7國集團（G7）峰會由法國主辦，24至26日間在比亞里茨登場。2020年G7峰會將由美國主辦，《華盛頓郵報》6月首度報導，總統川普（Donald Trump）考慮選在他的多拉高爾夫俱樂部（Trump National Doral Golf Club）舉行，26日也再度提及此想法。

川普26日在比亞里茨與德國總理梅克爾（Angela Merkel）會面時表示，明年G7峰會的地點還未定案，但官員還沒找到其他比得上多拉俱樂部的地點。他強調，俱樂部可以應對峰會的所有狀況，且距離邁阿密國際機場（Miami International Airport）很近。

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但美國有線電視新聞網（CNN）指出，若明年G7峰會真的選定多拉俱樂部，川普勢必面臨他可能從這場大型峰會中獲得經濟利益的質疑聲浪。他過去便曾在佛羅里達州的海湖莊園（The Mar-a-Lago Club）接待中國國家主席習近平等國家領導人，因此受到批評。

川普在26日稍晚的G7閉幕記者會中特地為此澄清，宣稱自己不會因舉辦峰會而獲利，「這跟我個人沒關係，重點是要找到適合的地點。」他向記者表示，「我不在乎賺錢，我唯一關心的是這個國家。」

他說明，政府已經為了G7峰會勘查了12個地點，就地理位置與基礎設施來說，多拉俱樂部顯然是最佳選擇，且可以輕鬆容納G7領導人、代表團及媒體團隊，「我不會因此賺到任何錢。」