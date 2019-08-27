睡夢中被丟汽油彈「燒死4子」　她75％灼傷煉獄苦熬20月…去天堂陪孩子了

▲蜜雪兒家中凌晨被扔汽油彈，她在大火中失去4個孩子。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

英國大曼徹斯特沃克登（Walkden）於2017年發生一起重大縱火案，37歲的蜜雪兒住家凌晨5點被汽油彈攻擊，5名子女中有4個孩子在大火中喪生。她成功逃生，但是全身75％灼傷，住院奮鬥20個月後，昨（26日）晚間仍然不治死亡。母親珊卓拉（Sandra Lever）在臉書宣布死訊，警方則表示，將會重啟調查，研擬對三名縱火犯提起新的控訴。

Michelle Pearson: Petrol bomb victim who lost four children dies 20 months after attack https://t.co/rrsP3RjRlw

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蜜雪兒從2017年12月火災後開始住院治療燒燙傷，由於傷勢太過嚴重，2018年9月時甚至無法出席孩子們的喪禮。她的母親珊卓拉在臉書上宣布女兒的死訊，「經過20個月的艱辛奮鬥，美麗的蜜雪兒昨晚長出了翅膀，去陪伴她的孩子們了。」

大曼徹斯特警察局宣布，此案將會重啟調查，並與皇家檢察署商討，是否針對三名嫌犯提出新控訴。監督警長休斯（Lewis Hughes）表示，團隊將會給予家屬所有需要的支持，「身為這起案件的高級調查官，我切身體會蜜雪兒失去四個孩子承受多麼大的打擊。如今聽見她過世了，我感到令人難以形容的悲傷。」

She was too ill to attend the funerals of her children killed in the gutless attack — now, after almost 2 years of fighting, Michelle Pearson has died. https://t.co/c6oTWzpxaX

蜜雪兒的家2017年12月11日凌晨5點時，突然被汽油彈攻擊，15歲的黛咪（Demi）、8歲布萊登（Brandon）、7歲萊西（Lacie）被困在臥房裡燒死。她與3歲莉亞（Lia）同住一間臥房，被成功逃生的16歲長子凱爾（Kyle）拖出火場，但是這名最年幼的妹妹2天後不治身亡。

根據鄰居描述，蜜雪兒忍著身上傷勢，看到熊熊烈火吞噬房子，悲痛地哭喊，「千萬別是我的孩子！（Not my kids!）」

Michelle Pearson dead: This is what Greater Manchester Police say about the possibility of a fresh murder chargehttps://t.co/MWIuqzK6yi

綜合外媒報導，檢方掌握監視器畫面，發現2名嫌犯波蘭（Zak Bolland）與沃拉爾（David Worrall）曾在加油站添補汽油，4點55分左右出現在現場，闖入花園以後，打碎廚房窗戶，並把點燃的汽油彈丟進屋內，立刻爆出強烈亮光。據悉，其中一顆汽油彈被扔在樓梯上，阻擋通往一樓逃生的唯一路徑。

波蘭被控4項謀殺罪，與3項謀殺未遂罪，被判40年有期徒刑，沃拉爾被控4項謀殺罪與3項嚴重傷害罪未遂，被判37年有期徒刑。波蘭當時的女友布萊莉（Courtney Brierley）因協助犯案，被判4項過失殺人罪，必須坐牢21年。