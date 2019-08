睡夢中被丟汽油彈「燒死4子」　她75％灼傷煉獄苦熬20月…去天堂陪孩子了

▲蜜雪兒家中凌晨被扔汽油彈,她在大火中失去4個孩子。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者吳美依/綜合外電報導

英國大曼徹斯特沃克登(Walkden)於2017年發生一起重大縱火案,37歲的蜜雪兒住家凌晨5點被汽油彈攻擊,5名子女中有4個孩子在大火中喪生。她成功逃生,但是全身75%灼傷,住院奮鬥20個月後,昨(26日)晚間仍然不治死亡。母親珊卓拉(Sandra Lever)在臉書宣布死訊,警方則表示,將會重啟調查,研擬對三名縱火犯提起新的控訴。

蜜雪兒從2017年12月火災後開始住院治療燒燙傷,由於傷勢太過嚴重,2018年9月時甚至無法出席孩子們的喪禮。她的母親珊卓拉在臉書上宣布女兒的死訊,「經過20個月的艱辛奮鬥,美麗的蜜雪兒昨晚長出了翅膀,去陪伴她的孩子們了。」

大曼徹斯特警察局宣布,此案將會重啟調查,並與皇家檢察署商討,是否針對三名嫌犯提出新控訴。監督警長休斯(Lewis Hughes)表示,團隊將會給予家屬所有需要的支持,「身為這起案件的高級調查官,我切身體會蜜雪兒失去四個孩子承受多麼大的打擊。如今聽見她過世了,我感到令人難以形容的悲傷。」

蜜雪兒的家2017年12月11日凌晨5點時,突然被汽油彈攻擊,15歲的黛咪(Demi)、8歲布萊登(Brandon)、7歲萊西(Lacie)被困在臥房裡燒死。她與3歲莉亞(Lia)同住一間臥房,被成功逃生的16歲長子凱爾(Kyle)拖出火場,但是這名最年幼的妹妹2天後不治身亡。

根據鄰居描述,蜜雪兒忍著身上傷勢,看到熊熊烈火吞噬房子,悲痛地哭喊,「千萬別是我的孩子!(Not my kids!)」

綜合外媒報導,檢方掌握監視器畫面,發現2名嫌犯波蘭(Zak Bolland)與沃拉爾(David Worrall)曾在加油站添補汽油,4點55分左右出現在現場,闖入花園以後,打碎廚房窗戶,並把點燃的汽油彈丟進屋內,立刻爆出強烈亮光。據悉,其中一顆汽油彈被扔在樓梯上,阻擋通往一樓逃生的唯一路徑。

波蘭被控4項謀殺罪,與3項謀殺未遂罪,被判40年有期徒刑,沃拉爾被控4項謀殺罪與3項嚴重傷害罪未遂,被判37年有期徒刑。波蘭當時的女友布萊莉(Courtney Brierley)因協助犯案,被判4項過失殺人罪,必須坐牢21年。