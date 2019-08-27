有起火風險！新加坡航空也禁止蘋果MacBook Pro帶上飛機

▲蘋果部分舊款的15吋MacBook Pro筆電電池會起火。（圖／翻攝推特White Panda）

實習記者范芷菱／綜合報導

新加坡航空公司（SIA）25日宣佈，禁止蘋果部分機型的MacBook Pro筆電登機，原因是擔心電池過熱引發起火。

據印尼《雅加達郵報》報導，新加坡航空25日在官網上發出公告，「旅客應避免將受影響的筆電作為手提行李或是托運行李攜帶上機，除非電池有經過驗證為安全、或已經由製造廠更換。」與此同時它還提醒，請訪問蘋果的MacBook Pro電池召回計畫頁面，獲取相關訊息，免得權益受到損害。

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▲新加坡航空（SIA）宣布，乘客需確認受影響筆電有事先換過電池或是安全的，才能登機。（圖／翻攝自Singapore Air）

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其實新加坡航空並非第一個宣布禁帶的航空，美國聯邦航空總署和歐洲航空安全局（EASA）也發出禁令，除非更換過電池，否則一律禁止帶上機。

▲蘋果今年6月中旬發起召回計畫。（圖／取自蘋果官網）

蘋果今年6月中旬發起召回計畫，由於搭載Retina螢幕的15吋MacBook Pro筆電型號電池存在過熱起火的風險，因此呼籲民眾停止使用產品，並且將為受影響用戶免費更換電池。據了解，可能有問題的型號在美國已銷售43.2萬台、中國為6.3萬台、加拿大為2.6萬台。