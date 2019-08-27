就差3小時登機…奪命鏡重砸女童「口鼻冒血亡」　員工爆：都沒鎖牢

▲服飾店的鏡子砸死女童。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／綜合外電報導

新加坡23日發生一起悲劇，一個來自中國廈門的家庭登機前想再血拼一番，不料卻在星耀樟宜的Urban Revivo潮服店發生意外，18個月大的女童遭被撞倒的全身鏡砸中，當場鮮血直流，昏迷送醫後仍不治。

綜合外媒報導，女童名叫賴佳馨（音譯），當天預計跟家人搭乘下午的班機回廈門，一行人在登機3小時前，還想著到處血拼，於是進入Urban Revivo星耀樟宜分店逛逛，結果店內疑似有其他孩童在嬉戲，撞倒了擺放在一旁的全身鏡，直直砸向賴佳馨，讓她當場暈倒、口鼻流血。

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Toddler dies after mirror falls on her in fashion store at Jewel Changi Airport https://t.co/0xqhMRgytd pic.twitter.com/hxEME5a3Qr

工作人員立刻為賴佳馨進行CPR並送醫急救，但最後仍不治。事發後，潮服店關門至今，只接受警方調查，店內也還保持賴佳馨流的一灘血跡。

目前警方正在調閱監視器畫面，確定全身鏡長達成人身高，但是否只單靠腳架支撐，或是有以螺絲鎖在鐵架上卻失效，釀成悲劇，都還需要調查。

Urban Revivo在新加坡共有3家分店，另外2家位於獅城大夏及來福士城購物中心。一名來福士城的員工匿名透露，星耀樟宜分店的試衣鏡好像沒有鎖在鐵架上，意外發生後，管理層也指示他們將所有試衣鏡固定好。