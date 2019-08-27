川普和伊朗總統可望「幾周內」會談　馬克宏：G7法外交倡議成果

▲馬克宏與川普在G7高峰會。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布，經過G7高峰會的協商以後，川普與伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）將會在「幾周內」舉行會談，其中法國外交倡議起了很大的作用。川普對此表示，如果情勢良好，就會同意會面。羅哈尼26日也說，「如果我知道與某人會面就能解決國家問題，那麼我將不會猶豫，因為國家利益是最重要的原則。」

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▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）積極調停美伊緊張局勢。（圖／路透）

馬克宏26日在G7閉幕記者會上宣布，經過法國外交倡議的努力，美、伊兩國總統將在幾周內展開會談。他與羅哈尼通話時表示，相信「將會達成協議」，對方的反應也非常積極，稱只要符合國家利益，準備好與任何人見面。

川普26日也在記者會上表示，預期幾周內發生會談是可行的，「如果條件合適，我當然會同意，準備好會面。」據悉，他並沒有特別指出「合適條件」的內容是什麼。

▲伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani ）對於與川普會面表示積極。（圖／路透社）



羅哈尼對於會談展現積極態度，稱只要符合國家利益，就會與川普見面。他說，「即使成功的可能只有10％到20％，我們也需要努力，不要錯失機會。我們相信必須採取所有必要措施。」

綜合外媒報導，法國在協調過程中，建議美國取消一部分的「最大施壓（Maximum Pressure）」制裁，並要求伊朗繼續遵守核武協議。

▲伊朗外交部長扎里夫在G7期間與馬克宏會談。（圖／翻攝自Twitter@JZarif）

馬克宏23日邀請伊朗外交部長札里夫（Mohammad Javad Zarif）到巴黎進行協商，24日與G7各國領袖討論過後，認為已經達成共識，邀請對方來到比亞里茨（Biarritz）展開進一步對談，「經過這次協調，我們主動請來伊朗外交部長與法國官員進行許多交流。」他說，許多事情還不確定，不過已經在技術層面展開討論，取得實際進展。

札里夫則透露，在比亞里茨進行了長達4小時的談話，「還有一些問題有待確認或進一步談判，尤其是專家學者們密切討論的金融銀行與石油問題。」