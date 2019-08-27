G7捐6億「金援亞馬遜滅火造林計畫」　巴西總統不領情：當我們殖民地？

▲亞馬遜大火，國際紛紛伸出援手。（圖／達志影像／美聯社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

截至目前為止，亞馬遜雨林在今年1月至8月在亞馬遜法定地區（Amazonia Legal）發生超過7萬5000起森林火災，，其中目前仍未撲滅的為最大宗，火勢甚至蔓延到巴西鄰國玻利維亞。正在法國比亞里茲召開的G7會議，「亞馬遜火災」的應對也成為議題之一，然而美國總統川普竟缺席。最終各國決定將投入2千萬美元來協助亞馬遜火災，包括重建樹林、環境維護等。

根據英國《衛報》報導，法國總統馬克表示，當前救援資源已經不足，G7各國決定拿出2000萬美元來投入救援，另外將擇期在聯合國大會上公布援助計畫、造林計畫的詳細內容。對此巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）卻不以為然的表示，G7的決議讓人相當質疑背後的真正意圖，究竟是想讓亞馬遜歸國際所有，還是當巴西為殖民地。

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▲救援人員進入救援。

然而馬克宏則強調，亞馬遜是地球共同財產，所有人都應該參與其中，法國感受更加深切，因為法屬圭亞那就在亞馬遜地區。一個由50多個亞馬遜當地原民團體暨環保組織發表聲明，認為過去亞馬遜已經活在政治的壓力下，但波索納洛已經為了一己之私將亞馬遜的環境保育當作一種與企業的利益交換。

英國倫敦國王學院巴西研究所所長白瑞拉（Anthony Pereira）表示，亞馬遜確實不屬於巴西，而是國際社會共同財產，波索洛納的說法不能成為侵犯巴西的藉口。此外，巴西國防部長席瓦（Fernando Azevedo e Silva）表示不影響國家主權，也歡迎國際社會的援助，只是國際對於此次大火過於批評強烈。

▲大火用相當快的速度蔓延。（圖／路透）