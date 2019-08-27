他揪女網友見面急帶回家　關燈手伸褲內「竟握住巨大突起物」秒懷疑人生！

▲印度一名男子變裝成女生赴約。（圖／翻攝自tribunnews）

記者陳亭伃／綜合報導

現代人在交際方面，漸漸開始對於「交友軟體」相當依賴，但畢竟沒有真正的面對面，還是存在著些許的風險。印度有位男子因為心裡空虛，希望可以找到一個「短暫」陪伴的女性，於是上網認識了一名女網友，不久後兩人相約出來見面，沒想到卻成了惡夢一場。

綜合外媒報導，印度東南蘇拉威西省一名男子阿格斯（Agus）在網路上認識了一名叫做麗莎（Lisa）的女網友，兩人相當甚歡。阿格斯最後邀請麗莎見面，小倆口初次見面也就一見鍾情，阿格斯看到麗莎穿著相當時髦，紅頭巾加上緊身牛仔褲，興奮難耐之下就將女方帶回家準備「激戰」一場。

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阿格斯回到家後，立刻把麗莎拉進房間，並且激烈主動的想要霸佔，麗莎中間一度想要反抗，但因為抵不過阿格斯的力氣，最後只能任憑他上下其手。直到阿格斯將手伸進麗莎的褲子內時，摸到一個巨大的突起物，這時才驚覺麗莎根本就是「男孩」，氣得立刻將她趕出門並且報警。

警方不久後在街上找到失神遊蕩的麗莎，並將她帶回警局。麗莎一開始製作筆錄時都不說話，直到後來才表示，自己的本名叫做法武山（Muhammad Fauzan）是一個男生。當地居民得知消息後，也直呼「真的是太荒唐了！」