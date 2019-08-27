蘋果承諾捐款！庫克推文「亞馬遜正遭毀滅」　網友怒：其他億萬富翁呢？

▲蘋果執行長庫克。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

亞馬遜雨林野火引發國際關注，除了影星李奧納多狄卡皮歐捐助500萬美金（約台幣1億5875萬元）外，蘋果執行長庫克（Tim Cook）也宣布，蘋果將捐款協助復原計畫，成為第一間向亞馬遜雨林伸出援手的科技公司，但目前尚未透露具體金額。

庫克26日在推特發文指出，大火正毀滅性地肆虐亞馬遜雨林，它是全世界最重要的生態系統，「蘋果將捐款幫助保護其生物多樣性，並協助恢復拉丁美洲這塊不可或缺的亞馬遜雨林。」此舉讓蘋果成為第一間替亞馬遜發聲的科技公司，先前巴黎聖母院（Notre Dame）大火時，庫克也在災後第二天就承諾捐款。但庫克並未提及亞馬遜的具體捐款金額。

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▲庫克承諾捐助亞馬遜雨林。（圖／翻攝自庫克推特）



知名影星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）日前在Instagram質疑，為何亞馬遜雨林燃燒多日，全球沒有任何媒體大幅報導，並透過環保團體直接捐助500萬美金。許多網友也在推特上質疑，當初法國巴黎聖母院大火時，許多億萬富豪紛紛搶著捐款，但同樣一群人卻對亞馬遜雨林不聞不問。

甫結束的G7高峰會中，各國領袖也釋出2000萬歐元（約台幣6936億元）協助亞馬遜森林滅火，資金將用於飛機滅火，並支援一項聯合國發布的造林計畫。對此巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）痛批，這根本是將巴西當作殖民地，這些大國的目的就是要讓亞馬遜領域歸屬於國際。

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