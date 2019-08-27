婚禮倒數32天…女友車禍離世　他靈前獻唱《童話》惹哭眾人：是天上有急事





▲男子在女友靈前獻唱。（圖／翻攝自YouTube／Tin tức giải trí và tổng hợp）



記者張方瑀／綜合報導

命運總是愛開人玩笑，越南一對交往多年的情侶，男女雙方都在日本工作，原本預計下個月結婚，女友自己先回越南準備打點婚事，沒想到這一分別竟是永遠不見。男友無意間在滑臉書的時候，看到女友的家人圍繞在一個車禍現場，嚇得他趕緊打電話回越南，結果車禍罹難者正是他女友，哀痛萬分得他，只能趕回越南，拿著早已準備好的婚戒，對著女友的遺照唱著約定好的《童話》。

請繼續往下閱讀...

▲2人只剩32天就要舉行婚禮。（圖／翻攝自Facebook／Đặng Thiên Ân）



來自越南的26歲鄧姓男子與25歲的女友愛情長跑多年，兩人大學畢業後一起至日本工作，終於決定在9月29日步入禮堂。女友提早回去越南準備婚事，沒想到這一聲再見，竟是天人永隔。鄧男日前滑臉書時，看到一起車禍的直播畫面，仔細一看周圍竟然都是女友的家人，嚇得他立刻打電話確認，沒想到真的是女友命喪輪下。

悲痛的鄧男立刻拜託周圍朋友幫忙訂機票，25日帶著早已準備好的婚戒，直奔女友的告別式。從影片中可以看到，鄧男緩緩地跪在女友的靈堂前，輕輕地親了手中的婚戒，一個套在自己手上，另一個放到女友的遺照前。鄧男接著拿著一束花，唱起了光良的《童話》，為了這首歌他苦練了好久，因為這是女友希望能在婚禮上聽到他唱的歌。

鄧男悲傷地在靈堂前對著女友說，「每個人都祝福著我們兩個的愛情，我也等著擁有兩個人的家庭，我想替你做的更多，只要你喜歡，我願意替你做任何事，但今天我只能跪在這裡，我會努力活得更好」、「只差32天就要舉行婚禮了，一定是天上有什麼事，你才會急著離開。」

►►「他們結婚沒5分鐘！」6年小倆口開心公證 遭車追撞肉體凹折…新郎媽全目睹

►►買冰出車禍…美10歲女童腦死捐器官 「拯救6命+75病」醫護列隊致敬送別

►戀愛老司機：重點是眼神