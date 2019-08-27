貿易戰延燒到紐約時裝週！　美方拒簽「3分鐘打發」陸設計師

▲2019紐約時尚週將於9月6日至9月14日盛大展開。（示意圖／翻攝自Facebook／New York Fashion Week）

實習記者曾筠淇／綜合報導

中美貿易戰持續升溫，不料還發生漣漪效應，連9月6日要登場的紐約時裝週（2019 New York Fashion Week）都被波及。大陸設計師楊娟（Xiaojuan Yang）日前在美國駐廣州總領事館申請簽證，卻因不知名的原因而遭到拒絕，就連她的設計助理、助手、翻譯及貴賓也全被拒絕簽證，因此整個團隊便懷疑，是因為中美關係不佳所導致。

據Page Six、南華早報等報導，紐約時尚週即將在9月6日亮相，來自各國的設計師也會在這週大展身手。知名服飾品牌「I LOVE PRETTY」的設計師楊娟原先也要參與此次時裝週，但她日前在美國駐廣州領事館申請B1商務簽證後，卻遭到拒絕，她表示，「內部人員認為他們前往美國的動機不符合簽證規定」，且官員只看了護照和邀請函，前後時間花不到3分鐘就遭拒。

請繼續往下閱讀...

▲服裝設計師楊娟申請簽證卻遭拒。（圖／翻攝自微博／lLOVEPRETTY楊娟）

楊娟的「I LOVE PRETTY」品牌傳承皇室的優雅氣質，完美展現女性柔美線條，她的每樣作品都如同藝術品般，讓大陸時裝增添不少現代化的元素。如今，首席設計師楊娟和她的團隊設計助理、助手、翻譯、貴賓全被拒絕簽證，因此無法赴美參加時裝週，但不管是英國倫敦、法國巴黎或義大利米蘭，都能順利獲得簽證，因此他們懷疑是因為中美關係不佳，加上目前貿易戰正熱所致，整個團隊才被迫受到影響。

此外，與去（2018）年同期相比，大陸人民拿到商務、旅遊簽證的比例降低了17%，且前往美國的旅客人數也自2003年後首次下降，這些結果很可能都會被歸咎於中美之間的緊張局勢。

紐約時裝週在過去幾年中，吸引了許多大陸設計師的參與，甚至還會安排一整天的大陸品牌活動。新任CFDA（美國時裝設計師協會）的主席（Tom Ford）在近期表示，美國時尚的國際化是他的使命，希望紐約能吸引更多全球設計師，「美國時尚的未來取決於放眼國際的日益增強。」然而，楊娟的團隊卻在此刻被拒絕簽證。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以