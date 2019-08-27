北京當局「間諜罪」起訴澳籍作家　律師證實：沒有說針對什麼特定事情

▲律師證實，楊恆鈞被起訴。（圖／翻攝自《澳洲人報》（The Australian））

記者張靖榕／綜合外電報導

2002年入籍澳洲的中國作家楊恆鈞，於今年1月24日由中國外交部發言人華春瑩證實，因涉嫌危害中國國家安全活動，被扣押在北京市國家安全局。8月27日，澳洲媒體引述其律師證實，楊恆鈞已經被北京當局以間諜罪名起訴。

楊恆鈞的律師史塔利（Rob Stary）告訴《澳洲人報》（The Australian），澳洲國際事務與貿易部門已經通知他，楊恆鈞正式被北京當局以間諜罪名起訴，「他們沒有說是針對什麼特定事項起訴間諜罪，我們只被告知是和他從事民主活動有關。」

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楊恆鈞出生於湖北省隨州市，是著名的時事評論家、網路作家及學者，在雪梨科技大學完成博士學業。在他入籍澳洲以前，曾任職於中國外交部、海南省人民政府及香港一間中資公司；入籍澳洲後，他開啟了小說創作生涯，也在網路上撰寫散文及時事評論。

雖然入籍澳洲，楊恆鈞大部分時間仍住在廣州，期間發表了多篇支持民運及針貶中國政府的文章。2011年3月20日，楊恆鈞一度消失，但不久後又出現，僅說與家人暫時失去聯繫是誤會一場。