66、37歲第一夫人遭P圖…巴西總統哈哈嘲諷　馬克宏霸氣護妻回嗆

▲妻子被酸，馬克宏霸氣回擊。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

亞馬遜雨林火勢延燒，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也與巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）種下過節，紛爭甚至燒到老婆上。有網友製作梗圖，把66歲法國第一夫人布莉姬（Brigitte Macron）與37歲巴西第一夫人蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）P在一起，波索納洛嘲諷回應後，馬克宏26日便痛斥非常無禮。

CNN報導，馬克宏上周稱呼亞馬遜雨林大火是一場國際危機，應列入G7峰會的議程來討論。對此，波索納洛表示，G7要商討這個問題，讓人想起在21世紀不適當的殖民思維。雙方因此陷入緊張氛圍。

請繼續往下閱讀...

在波索納洛臉書頁面上，一名網友特地P圖，比較巴西、法國第一夫人的外表，暗示馬克宏忌妒波索納洛的妻子比較年輕。波索納洛的帳號則回覆，「不要羞辱那個傢伙，哈哈。」

▲波索納洛與妻子。（圖／達志影像／美聯社）



事實上，馬克宏與年長他24歲妻子的戀情過去一直備受關注，他也多次發表「愛妻宣言」，表白生命中少不了布莉姬。受到波索納洛嘲諷後，馬克宏26日便在法國G7峰會期間痛斥，「他對我老婆的言論非常無禮。」

馬克宏直言，「我能說什麼？這是悲傷的，對於他和巴西人都是悲傷的。我認為，巴西女性看到總統這樣做，可能會感到羞愧。」他補充，「由於我對巴西人民有著很多友誼以及尊重，我希望他們很快能擁有一位勝任這項工作的總統。」

▲亞馬遜雨林大火連帶引發總統間的口水戰。（圖／路透）



波索納洛的辦公室沒有回應CNN。馬克宏26日宣布一項2000萬美元的緊急基金，以此幫助受到熱帶雨林大火影響的周邊國家；他認為，野火正在破壞地球上最重要的肺，法國將提供軍事協助。

波索納洛26日再度指控馬克宏，對亞馬遜展開不合理且無端的攻擊，他不能接受法國總統以G7組成聯盟來「拯救」亞馬遜的意圖，就好像巴西是殖民地或是無人島一樣。

►►G7捐6億「金援亞馬遜滅火造林計畫」 巴西總統不領情：當我們殖民地？



►►要人給人要錢給錢救「亞馬遜雨林大火」 G7砸7億、日本願助長期護林