G7挺香港！　強調「中英聯合聲明」：確實存在且重要

▲G7峰會後，各國透過歐洲理事會發布新聞稿指出，希望中國正視「中英聯合聲明的存在及重要性」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

七大工業國集團（G7）峰會於26日落幕，各國領導人發布聯合聲明直指香港議題，強調1984年簽訂的「中英聯合聲明」的確存在，而且相當重要。各國領導人同聲敦促中國信守承諾，維持香港自治的自由，並呼籲抗議仍在進行的香港能夠歸於平靜。

綜合外電報導，8月24日至26日，在法國西南部城市比亞里茨（Biarritz）舉行的G7峰會，美、加、法、德、日、義、英，還有歐盟代表即歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk），討論了國際重大議題如亞馬遜熱帶雨林遭受大面積火災、貿易、伊朗、利比亞，以及香港自6月爆發的街頭運動。美國白宮也表示，總統川普和英國首相強生（Alexander Johnson），在25日的雙邊會談上也談及香港的緊張情勢。

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對於中方已然無視「中英聯合聲明」中，讓香港自治50年的承諾，更對外宣稱英國無權干涉中國內政，「希望英國還是醒一醒」，以及要求美國在香港問題上「收手收聲」，歐洲理事會於26日晚間發出新聞稿指出，各國領導人發布聯合聲明，其中特別針對香港議題表態「支持1984年中英聯合聲明所陳述的香港自治，並呼籲避免暴力。」

事實上，自從香港6月發起「反《逃犯條例》」的街頭抗爭，英國及歐洲議會在7月就已經呼籲北京當局，處理香港事務時務必遵守雙方在1997年簽訂的「中英聯合聲明」。然而當時中國外交部僅回應自1997年7月1日後，英方對香港沒有任何權利，且與英方有關的權利義務都已全部履行完畢。