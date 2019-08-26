行李箱塞2條白皙長腿！技工聞腐臭找到…開箱見女屍嚇壞：滿地都屍水

▲白皙女子遭殺「塞行李箱棄屍」，流屍水散惡臭才被發現。（圖／翻攝自中國報）

記者趙蔡州／綜合報導

馬來西亞雪州、莎阿南地區26日發生一起箱屍案，當地一名電纜技工上午6時許工作時，突然聞到旁邊傳來一陣陣腐臭味，接著就發現一個塞有白皙長腿女屍的行李箱，嚇得他立刻打電話報警。警方到場初步判定，女屍應該是死後才被塞入行李箱，詳細死因仍待進一步解剖鑑定。

根據馬來西亞《中國報》報導，電纜技工26日上午6時許前往案發地點附近檢查電纜，接著就聞到附近水溝傳來一陣濃濃的腐臭味，他循著味道在旁邊一處2公尺的溝渠發現1個行李箱，行李箱呈現詭異的半開狀態，他趨前一看才發現裡面塞了一具女屍。

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▲女子被殺害塞入行李箱，死亡時間超過72小時。（圖／Pexels）

警方表示，他們到場時只有一雙白皙長腿露在外面，其餘頭部及身體則被黑色塑膠袋包住，死者身體完整皮膚白皙，有穿上衣但下身僅剩內褲，手上還綁著一條黃色細繩，死者年齡則介於30歲左右，由於行李箱周圍已經流滿屍水，死亡時間應該已經超過72小時。

警方初步調查認為，死者應該是先遭人殺害，接著才被塞入行李箱棄屍，而且死者身上沒有任何身份證件，所以死者身份目前尚無法確認，詳細死因及案情還有待後續進一步調查。