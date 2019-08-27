大阪水族館「圓滾滾海豹」變抱枕！療癒眼神、呆萌小腳看到就融化

▲大阪水族館的海豹「ユキ」、「アラレ」到你家。（圖／翻攝自YOU MORE）

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圓滾滾的海豹總是帶給大家療癒效果，日前大阪水族館的兩隻海豹就因為太可愛而成為熱議話題，於是知名日本雜貨品牌「YOU + MORE」就與此合作，推出擬真海豹抱枕，讓你在家也能抱著它入睡。

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▲海豹「ユキ」、「アラレ」神還原，約NT$1,970。（圖／翻攝自YOU MORE）

大阪水族館中有兩隻明星海豹，「ユキ」、「アラレ」肥胖的身材就像一顆肉球，讓粉絲們喜愛不已。現在好消息來了，大家都能抱一抱海豹們，這次推出的抱枕完美仿照海豹的身材和花色。

像是「ユキ」左腰部的愛心花樣，包括精細的小腳以及尾巴，都真實還原，只能說放在家裡，絕對會誤認是真實海豹。「アラレ」比起「ユキ」細長許多，它是園區內最年長的海豹，因此眉毛和鬍鬚的部分也都仿製得惟妙惟肖。

▲海豹抱枕精緻的小臉讓人瞬間融化。（圖／翻攝自YOU MORE）

最重要的就屬海豹的小臉，絕對是最療癒的部分，瞇著眼睛微笑的模樣，就像家中的萌寵，令人心暖。而柔軟的肚子以及四肢，無論是躺著、抱著、坐著使用，都舒服到不行，感興趣的粉絲們這款必買，目前已經在官網販售，快點手刀衝一波吧！

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