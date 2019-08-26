正確「捲腹」練核心　養肌同時甩開肥油

▲做瑜珈練肌肉，提高基礎代謝率，有助於減重。



文／謝明儒 圖／翻攝PEXELS、三采提供

醫療實例 醫學瑜伽除了減肥，還能治便祕！

50歲的劉阿姨，因嚴重便祕問題，長期在醫學中心的腸胃科一直吃軟便藥長達3年，後來因為來參加我的一堂課「燃脂醫學瑜伽」而認識（燃脂醫學瑜伽就是專門訓練核心肌群的課程）。

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我會特別注意到她，是因為每次課上到一半，她都會匆忙跑出教室，過了10分鐘後才回來，2個月後，一頭霧水的我在下課後特別去了解為何她上課時都會離開一段時間呢，是不是有什麼問題？

這時才害羞含蓄地提到她有便祕問題，但每次參加核心訓練課，中途都會想去上大號，她才發現這對治療便祕這麼有幫助。也因如此，她說：「我現在幾乎不用吃軟便藥了耶！」且經過2個月的練習，她已經成功瘦下6kg，她自己都沒辦法相信醫學瑜伽的功效這麼廣，竟然還可以減肥。

▲腹肌與大腿前側肌肉，是最需要養肌的部位，養出來後能立刻感到身體漸趨輕盈的感覺。



鍛鍊「腹肌」「大腿前側」是減重關鍵

很多人以為流汗就能瘦，但流汗不代表流油，只是排除代謝廢物而已，但會流失水分和電解質。其實，減重最重要的是飲食控制、提升基礎代謝率和肌耐力，才能幫助你更有效地消耗熱量，且不易囤積脂肪。

基礎代謝率 （basal metabolic rate, BMR），指的是人體在一天當中，什麼事都不做的狀態下所消耗的熱量，也是維持生命所需的最小熱量，包括了維持呼吸循環系統、神經系統以及肝腎等器官組織的運作。

所以，肌肉量越高、基礎代謝率越好。而多鍛鍊「腹肌」、「大腿前側」這些核心相關肌群的肌耐力與肌力，較容易消除腹部（最容易囤積脂肪的部位）及全身脂肪，是減重關鍵。

但如果這些肌筋膜發炎時（例如：腰臀、膝蓋不適），而且未有效治療，就會限制這些肌群運動，減少脂肪消耗，就容易造成肥胖。因此鍛鍊核心肌群前，請先確認他們已治療好，沒有發炎了！

醫學瑜伽燃脂肌力鍛鍊 ★核心肌群中的腹肌訓練。



捲腹

01 躺姿，雙手輕放地上，吐氣後腹部收縮，雙腳抬離地面。

02 接著單腳伸直，吐氣時換腳。換腳做，可增加腹部更完整訓練。

03 最後雙腳伸直，微微上下起伏擺動。吸氣放下、吐氣抬高。

★Point：做到沒力氣了再把雙腳放鬆。





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★書名：醫學瑜伽 解痛聖經：乾針名醫Dr.Victor精準對症，打造36式神奇醫學瑜伽療法，無解的常年痠疼痛都能自癒

★作者：謝明儒

★出版社：三采

★出版日期：2019年8月2日

★建議售價：新台幣400元