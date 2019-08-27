到綠島吃什麼？海草酥、手作魚粽　嚐嚐最海味的島國美食

海草酥哪家好吃？哪裡有海鮮丼？想吃卻不知道吃哪家就從這篇開始吧！

夏天家

看得到也吃得到的海味

看得到海的夏天家有著日式美食小店的外觀，光是站在門口就可以拍張美照，走進店裡可以吃得到常態供應的日式海鮮丼飯，加入小黃瓜的帆立干貝散丼飯新鮮又清爽，老闆視食材狀況也會推出限量供應的拉麵或咖哩飯喔，來碰碰運氣吧！

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▲（圖／美食客陳米果提供）

海邊坐坐

在地人的魚粽

來自台北與彰化的兩位老闆將老倉庫搖身一變，改造為充滿手作插畫風格的美食小店，主要供應手捏飯糰之外，也和地方媽媽長期合作綠島才有的魚粽，用月桃葉包覆糯米、鮪魚、蝦米和豬肉等餡料，別有一番風味喔！

▲（圖／美食客小波提供）

阿嬤的蔥油餅

厚實版海草蛋餅

餅皮比較不像本島吃到的口感那般酥脆，倒是偏向粉漿蛋餅那種軟軟的厚實感，表面煎到恰恰，口味相當多元，其中，章魚蔥油餅可以吃到章魚顆粒，而海草蔥油餅更是島上必吃，把海草跟蛋煎在一起夾入柴魚鬆，滋味非常豐富喔！

▲（圖／美食客吃貨Chi Chi提供）

牢飯

來嚐嚐你的飯醉紀錄吧

來到綠島就是要吃牢飯！老闆將店家打造成監獄，除了吃美食也能打扮成犯人拍搞怪照，店內有供應生魚片蓋飯以及滷排骨飯，還有島上獨有的鹿肉丼，吃起來像軟嫩雞肉的口感，很適合喜歡嚐鮮的吃貨。

▲（圖／美食客Shyuan提供）

綠島監獄冰-原冰獄

監獄主題冰店

這家和牢飯有異曲同工之妙，都是將空間改造成監獄讓吃貨們可以盡情拍照，而海草跟海燕窩的刨冰有豐富的膠質感，並且配上紅豆珍珠等配料超消暑的！

▲（圖／美食客Ai提供）

綠島翔記餐廳

必吃海草酥

就在綠島機場旁的翔記餐廳相當平價，就算只有兩個人也可以進來吃美食，海草酥把海草味濃縮在麵衣裡，直接打趴外面大街上的店家，來這裡也不要忘了吃炸飛魚喔！

▲（圖／美食客Ni Ni提供）

流浪‧綠境 OASIS

帳篷搭起的特色酒吧

來到綠島不要太早睡！一座座帳篷搭起來的座位超有海島風情，來一杯綠島特調的調酒，跟三五好友聊聊天，看星星聽海浪就是最好的享受。

▲（圖／美食客羅時賢提供）

圖、文／MENU美食誌

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