台南美食界不可撼動的地位！文章牛肉湯、厚鬆餅　2019打卡前十名是這幾家

這幾家再沒吃過就說不過去了。不管是小吃還是甜點，絕對都聽過的台南美食！

TOP 10／富盛號碗粿

70年古早味老店，觀光客來台南必吃美食之一！只賣碗粿、魚羹兩樣東西，碗粿上獨門醬汁，裡頭有香菇、蝦仁、滷肉和肉塊，吃起來鹹甜鹹甜，而魚羹料很豐富，口感紮實，灑上香菜和胡椒，香甜濃郁。

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▲（圖／美食客凱粒提供）

TOP 9／王子神谷日式厚鬆餅

金黃的舒芙蕾厚鬆餅吃起來像蛋糕，而珍珠Q彈偏有嚼勁，搭配伯爵奶茶醬濃而不膩，一人獨享也非常適合。

▲（圖／美食客貪吃小豬提供）

TOP 8／DEEPBLUE深藍咖啡旗艦店

號稱千層界的LV，南臺灣超有名甜點店！主打的千層蛋糕不僅甜而不膩、層層分明，內用環境更是使用清水模建造，高級質感的裝潢，讓你享用千層的同時還能拍美照。

▲（圖／美食客77提供）

TOP 7／哞熹哞熹

小農鮮奶鮮乳坊的嘉明牧場鮮奶，配上京都宇治的小山園抹茶或是關山黑糖，都是店內的兩大招牌。而香氣濃郁、鮮奶清甜，甜而不膩是這家的特色，並且部分飲品還可以免費加珍珠。

▲（圖／美食客千千千千提供）

TOP 6／邱家小捲米粉

60年老字號，連食尚玩家也來採訪！小卷新鮮彈牙、軟中帶Q，搭配上清甜的湯頭，不管是加上醬油還是灑上胡椒，味道都超鮮甜。

▲（圖／美食客RuRu提供）

TOP 5／丼FUN

牛肉、炸豬排，炸牛排、玫瑰丼、牛舌丼等最是多人點的餐點，其視覺效果強、拍照美，並且牛肉的軟嫩度、鮮甜度都很足夠。

▲（圖／美食客Siaoying Syue提供）

TOP 4／五妃街豆腐冰 懷舊小棧

鮮奶豆腐、杏仁豆腐、抹茶豆腐，豆腐冰吃起來像是布丁一樣，各位可以單吃豆腐冰或是加配料，其中，加上煉乳後，多了一股甜甜的滋味。

▲（圖／美食客柏嘉提供）

TOP 3／CHUN純薏仁。甜點。

傳統美食也可以很文青！薏仁熬煮至綿密卻又帶點顆粒口感，薏仁甜度不高，搭配起紅豆不會過於甜膩，一旁的抹茶白玉沒有什麼甜味，帶點微微苦韻、淡淡清香。

▲（圖／美食客Wu Icen提供）

TOP 2／蜷尾家

觀光客來到台南一定吃的蜷尾家霜淇淋！每天都有不一樣的口味，水果口味、茶系列等，一天兩種口味，會吃到什麼完全可遇不可求喔！

▲（圖／美食客蜥蜴王提供）

TOP 1／文章牛肉湯

來台南就是要喝一碗熱呼呼的牛肉湯，現宰的溫體牛肉加上嚴選牛腩、大骨與多種中藥材料熬煮的湯頭，不管是原味吃、沾醬吃，都好吃。

▲（圖／美食客Jerry Liu提供）

圖、文／MENU美食誌

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