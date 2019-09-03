《WWW》林秀晶從小美到大　從鬼片姐妹花到霸氣本部長，都演到大家心坎裡

在《檢索詞WWW》中，林秀晶不造作的演出，表現出現代職業女性的堅強，但一方面又存在柔弱的部分，堅強的一面打退敵人，柔弱的一面當然都留給男主角啦！而在戲中，林秀晶的表現可圈可點，兩個面向都詮釋地出神入化，再搭配上超強的化妝以及穿搭技巧，完全是輕熟女最佳的投射形象。

Soojung Lim（@soojunglim_）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 27 日 上午 7:17 張貼

請繼續往下閱讀...

翻開林秀晶的演藝史，算起來她的電視劇演得不多，但是都演到大家心坎裡，2004年與蘇志燮的《對不起，我愛你》，成為兩人電視劇的經典，2017年與劉亞仁合作《芝加哥打字機》，加上《檢索詞WWW》嚴格算起來只演過4部電視劇，但是演技早已深植人心。

2002年主演經典韓國驚悚電影《鬼魅》(《薔花，紅蓮》)，當年23歲的她，飾演姐姐薔花，充滿爆發力的演技，和同是演技派廉晶雅飆出一場又一場的衝突戲碼，震撼人心。之後幾部電影，有商業作品也有藝術電影，可以說是沒有任何角色可以難得倒她。

看看2002甫出道，以及最近2019年的作品劇照，簡直沒有什麼變老的感覺，但多了幾分的成熟感，更加散發出輕熟女性的韻味，林秀晶不只擄獲了男粉絲的心，就連女粉絲也想當喜歡她。

Soojung Lim（@soojunglim_）分享的貼文 於 PST 2016 年 3月 月 6 日 上午 5:42 張貼

希望未來能看到她更多震撼人心的作品。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 韓國旅客變好多！《德魯納酒店》呂珍九 連續兩年代言台灣觀光功不可沒！

● 從小美到大！40歲演技派《檢索詞WWW》林秀晶，從經典鬼片姐妹花到霸氣本部長，根本美顏代表號~

● 哲學、未來、科技3位一體，《駭客任務4》「基哥」基努李維&凱莉安摩絲 確認回歸，即將再掀科幻風潮！