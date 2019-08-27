安格斯12星座一周運勢8/26-9/1　獅子身邊暗藏小人、金牛很有食神運

牡羊 3.21~4.20

所有羊座職人們本週開始要特別注意，在天王星逆行十宮的影響下，工作表現可能大打折扣，要特別當心粗心大意、犯過的錯又重蹈覆轍等情事，這週最好低調些，以免成為主管找麻煩的目標。與情人之間的溝通也並不順遂，這段時間，也許需要一段時間冷靜一下，遇到爭執別急著正面對決，緩一緩再出口吧！

金牛 4.21~5.20

金牛不論身邊有沒有對象，最近都冒起一股粉紅色泡泡，在金星水星的庇佑下，此時容光煥發，很有食神運，能在朋友相邀下吃盡各種美食，單身者此時可說是桃花高峰期，有對象者兩人誤會冰釋，甚至慢慢能重拾過往的濃情。工作、人際運勢普普，還不到你上場爭表現的時候，不妨繼續醞釀為下一波好運作準備。

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雙子 5.21~6.20

雙子本週需要暫停一下往前飛奔的腳步，也許該好好審視一下自己的現狀，重新調配你的作息，最近的你花在工作上的時間太長了，導致下課下班後的你只能忙著休息，每天馬不停蹄的追著時間跑，但如果能縮短上網看新聞看FB發呆的習性，以高效率的方式專注執行工作，把下班後的時間還給自己，身上的重擔或許能因此減輕。

巨蟹 6.21~7.21

天氣太熱太悶，與其頂著大太陽出去人擠人虐待自己，還不如宅在家裡做自己開心的事，並不是說本週蟹座不適合出門，而是一出門就容易遇到讓自己氣悶的事，身體方面更要提防中暑、發燒感冒等夏天失調的問題，最好還是待在家裡享受居家生活，不論是為家人、情人下廚準備甜點，還是打掃居住環境，都能是你這週開運的起點。

獅子 7.22~8.22

並不是獅子座的多想，本週的你運勢裡有著小人當道的格局，暗示著最近的你要特別當心被人扯後腿、吐嘈的事情發生，四週暗藏著小人，雖然獅子平時以誠待人，和大家搏感情，對你有好感的異性往往不勝枚舉，但很可能長輩、異性的偏愛，或與情人太高調放閃，引來旁人妒嫉，於是讓你處於不太穩定的狀態。

處女 8.23~9.22

主宮裡太陽、金星、水星先後在此集合，這週處女座運勢滾燙，有著手到擒來的好運，尤其在人際上小人自動趨散，阻力少了許多，有主管長輩為你撐腰，做事一下子順利多了，感情上太會胡思亂想很可能成為壓垮駱駝的最後一根草，有對象者內心演什麼戲都不如直接溝通更清楚明白，別什麼事都往心裡去。

天秤 9.23~10.22

隨著金星、水星先後挪移，秤座本週的疲累倦怠感總算不那麼重，來自朋友的關心與傾聽將能讓你身上的負能量通通釋放，不過感情運勢表現平平，雖然在人群中受到注目，桃花也有增加，但是此時的愛情運還處在一個十分不確定的階段，有對象的雙方都不太積極，很可能只是一場空歡喜。一直要到過了8月之後愛情成功率才略有上昇。

天蠍 10.23~11.22

各行星本週對蠍座的運勢殺傷力雖然不大，不過炎炎夏日的你也彷彿懶癌上身，對於金錢、工作不像之前那麼熱情有勁，因此儘管機會不錯，你也很可能在怠惰中讓好運從指縫間溜走，到了假日更容易變懶十倍，對於不想做的事更會逃避，建議你對自己不想做的事就別勉強，但休息夠了就要猛力衝刺囉！

射手 11.23~12.21

本週射手依然在好運榜中名列前茅，氣勢強勁，能在職場中大展身手，最近的財運也是亮點，雖然有在花錢，但進帳還算穩定，有額外兼差接案的小筆收入，辛苦一點你的努力都不會白費的！至於感情上這週呈現停滯狀態，彼此相敬如賓，有表面的和平，卻不易打進對方的世界。單身者桃花稀少，似乎呈現夏眠狀態。

魔羯 12.22~1.19

太過正經八百一直是魔羯的老毛病，自己講不出笑話倒也罷了，連別人的幽默你的反應也老是慢半拍，傳說中的句點王真是非你莫屬啊！不過這週魔羯誠懇憨厚的特質頗受大家歡迎，尤其在職場上特別受到長官重視，面試、開會都會有人相挺，就算口條沒有很好，但吃虧就是占便宜，偶爾凸槌反而更能讓人留下好印象。

水瓶 1.20~2.18

水瓶座本週人際關係還不錯，在各種聚會下，將會出現拓展的運勢，有機會認識新的人、新的朋友和團體，而且這些人大多都會在未來對你產生幫助，能成為你的貴人哦！不過這週的感情方面的互動就不會那麼頻繁，而單身的你態度並不穩定，順其自然反而更能帶來令你舒服的相處關係喔。

雙魚 2.19~3.20

感情就像撲滿，存一點是一點！本週魚座愛情運勢正在沒人注意的情況下默默的上昇，比起之前的平淡無味，此時單身者的感情讓人充滿期待，原本不明朗的狀況，也許在這週會開出些許的桃花，雖然進展緩慢，但感覺起來相當樂觀，很可能會譜出美好的夏日戀曲。財運、工作運也在穩定成長，多花點錢就是多賺。

Text ／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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