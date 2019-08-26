火象星座給自己充電的方式　獅子要先放下成為王者的慾望

這段時間，每個人在生命旅程中會經歷許多不同的事，但經驗多並不代表懂得思考，如何讓自己生命的經驗值可以累積沉澱，整理成智慧是很需要耐性的。有時我們以為的起伏或不順，經過充電之後的調整，反而形成新的機會，成為生命中的一個跳板。接下來這幾年的星座能量，正走到靈性啟發的階段，而身心靈本就在日常生活中，只是我們自己有沒有去意識到，外在發生的種種，其實是為了引發內在有所提升而出現的。面對內心沉澱的階段火象星座裡的星座：牡羊應該試著靜下心、獅子要學會做自己離開外在關注 、射手則是要懂得為自己的生命負責 。

在探討身心靈時，你可以參考自己的上升星座－－關於你渴望成為的樣貌，或是月亮星座－－關於如何處理自己的情緒、與深層的面向相處，太陽星座－－在這一世你來到這個星球，要學習發光發熱的特質是什麼。

牡羊座：重視自己所要，別輕易下判斷

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牡羊座的思考模式是直腸子的，太過迂迴時容易誤下判斷，太過細節時會缺乏耐心。加上很在意別人眼中的自己是否有所成長，當生命中遇到需要沉思的事件時，很容易引發內在的不安和急躁，變得有頭無尾。但當生命中有狀況發生時，如果都只是直線思考，會讓牡羊座產生許多焦慮不安，而少了對於生命的一種包容，變得難以同理自己或他人正在經驗什麼樣的過程。

牡羊座沉澱的與沉思的最好方式，是選擇一個靜態的活動，例如書法、繪圖，這些帶著創造力，但又需要提升一些專業的興趣，透過進修興趣過程，除了是一種充電之外，也是在培養耐心和臨危不亂的能力，讓自己可以在紛亂的思緒中，漸漸尋找到出路。當感受到外在的批評時，別輕易的下判斷，因為很有可能用自己的情緒在聽事情時，很容易添加過多主觀，因此靜態的活動也是在培養牡羊，在這些主觀批判的聲音中學習靜下心、中立的來觀察。

獅子座：懂得捨得，離開外在關注

獅子座需先捨得放下要成為一個王者的慾望，無論這樣的慾望是來自於伴侶的注目，或是觀眾的掌聲，這些都只是來自外在的一種觀點，一種以為已自我滿足了的假象，但卻忘了自己內在真正要的是什麼？這就是獅子需要去沉澱與自我充電的方式，如果一直留戀外在眾人的目光，就漸漸遺失心中的那份熱情，忘了追尋內在對於愛的真理。

很多獅子在這幾年都會經歷人生的起伏，這些起伏是為了讓獅子去意識到，無論是高峰或是低潮，如同浪潮一般，終究會回歸於海中。經歷多不代表會沉思，當經驗多之後又懂得沉澱與反思時，會發現生命的起與浮，都是為了來體驗這一世來到這個世界的過程，因此獅子座需要關注的是自己要什麼，而非別人要什麼，別藉由滿足他人的目光，而忽略自己，或許一開始做自己需要一些勇氣，但最終這會讓獅子座成為領導自己內在的國王。

射手座：願意承擔生命不同層次的責任

射手座喜歡無拘無束的生活，但很多射手會發現因為太渴望無拘無束，反而害怕去承擔生命中會走到不同層面，要負不同責任的時候，也因此許多射手座在這一年經歷如同低谷般的心境後，才漸漸回升，這樣的沉澱過程，正是在告訴射手，不能只是去看讓自己感覺好、開心的那個部分，當只願意體驗生命單一面向時，那個開心會非常短暫，並會帶來更大的痛苦和逃避。

射手適合以旅遊的方式來充電，但切記心態很重要，如果是為了逃避原本的環境，因此飛去別的地方；或者願意開始面對生命的一切，因此展開冒險！同樣的行為背後基於不同出發點，將產生不同的結果或是回到同樣的循環，這是射手要去沉思釐清的，釐清無拘無束的背後，有個很重要的基礎是關於：學習為自己的生命負責，而不是感到困難就逃離。

文／Harper's BAZAAR 圖／GETTY IMAGES

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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