北京致電華府！川普：「中國盼重啟談判」美國接受　美股道瓊翻紅

▲ 川普為G7峰會前往法國比亞里茨。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美中貿易戰全面升級，衝擊全球股市。中國國務院副總理劉鶴因此短暫出面，呼籲各方保持冷靜。為出席7國集團（G7）峰會前往法國的美國總統川普（Donald Trump）26日稍早則透露，中國政府昨晚致電華府，希望重回談判桌。他指出，美國將接受中國的邀請，重啟談判。美股道瓊指數因此翻紅，已經漲近100點。

《彭博》26日報導，世界二大經濟體在周末受到嚴重打擊。中國23日宣布對價值約750億美元的美國商品徵收新一輪報復性關稅，川普於是揚言，要在中華人民共和國成立70周年的10月1日將中國價值2500億美元商品關稅自25%調漲到30%。經濟學家已經警告，接連不斷的關稅報復可能導致全球經濟衰退。

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川普23日憤怒的在推特上寫道，「我要求偉大的美國公司立即開始尋找替代中國的地方，包括將工廠遷回家和在美國製造你們的產品。」劉鶴26日稍早在重慶出席第2屆中國國際智能產業博覽會時則表示，中國歡迎世界各國企業在華投資和經營，包括美國。



針對美中貿易糾紛，劉鶴則表示，「貿易戰升級不利於中國、不利於美國、也不利於全世界人民利益」，將繼續創造良好的投資環境，保護產權，堅持在開放條件下推動智能產業發展，堅決反對技術封鎖和貿易保護主義，努力保護產業鏈完整性。