馬上來補貨！日本無印良品店員激推最值得買的10件居家小物

來自日本的「無印良品」以極簡風格、貼心設計打中全球民眾的心，不僅出現了「無印風」這種設計風格單詞，無印良品近幾年更在推出餐廳後進軍飯店業，在東京銀座開設了超美的設計飯店，吸引不少粉絲朝聖！每個人家裡或多或少都會有無印良品的商品，不過你知道到無印良品要買什麼才最實用、最超值嗎？

日本朝日電視台的節目《お願い！ランキング》找來304位無印良品店員，以最瞭解商品的角度，選出他們心中最實用、最值得買的無印良品商品10選！

10、PP收納盒，JPY. 150（約NT$44）起



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有各種大小，可以收納廚房用具、化妝用品、衛浴用品，甚至連菜都可以用這個在冰箱裡整齊排列！但是台灣官網上目前沒有販售PP收納盒了，不過一樣造型、不同材質的軟質聚乙烯材質收納盒，一樣很好用！

9、LED 手提燈，JPY. 6890（約NT$2,040）

這款手提燈台灣目前還沒有，根據無印良品的店員表示，首先是手持形狀很簡潔方便，不管是放床頭當夜燈或是露營帶出門都可以，再來裡面有附睡眠定時器，可以設定一小時後自動關掉，最後是停電時燈會自動開啟，也可以代替手電筒使用超方便！

8、軟質聚乙烯收納盒，NT$170起

再來是和第10位PP收納盒差不多造型，但是材質不同的PE收納盒，PE的材質比較軟，再加上上蓋後很方便堆疊。而且因為很輕又有把手，所以就算放在高處也不怕搬動時很負擔，也有店員表示，手把部分很適合連接電線，所以有些客人會拿來邊收納、邊隱藏電線！

7、DC馬達風扇，NT$9,900





超簡潔的風扇也備受推崇，因為共有7片扇葉，上下左右都可以擺動，不管什麼樣的氣候都能適用。而且轉動起來很安靜，只聽得到風聲完全沒有機械聲音，吹出來的風也很溫和！

6、白磁牙刷架，NT$99／個

牙刷架也是無印良品的長青商品，這樣放置能讓牙刷和浴室都保持乾淨，也有不少人拿來放置未乾的印章、筆架等，全家人在浴室一起用很療癒呀！

5、耐壓收納箱，NT$490

耐壓收納箱被選為第5名！除了可以儲物之外，還能耐重100公斤，所以可以當作椅子使用！因為有不同尺寸的箱子所以可以堆疊收納，無印良品的服務人員們也推薦可以存放避難用品，災難發生時抓著就跑！

4、縫隙清潔刷，NT$70

最前面的角角是三角形的，對於深入縫隙很有幫助，刷子很耐用又不會沾黏，所以一支就能使用很久！不只縫隙，有人會拿來清理不規則的物品或是鞋子，怎麼用都很好用！

3、絲瓜布前開拖鞋，NT$490





老前輩的智慧會用絲瓜布洗澡，無印則把絲瓜布變成拖鞋！因為透氣性很好，而且洗乾淨之後絲瓜布會膨脹變得舒適柔軟、而且吻合腳的形狀。在夏天也能吸汗，天然材料不怕不舒服，簡直是辦公室上班族必備！

2、印度棉室內夾腳拖鞋，NT$190





除了絲瓜布之外，印度棉的室內夾腳拖鞋竟奪下第二名！比起全包式的拖鞋，在夏天更適合穿著這種夾腳型拖鞋，而且棉花材質舒適不刺腳，怕出汗的話這雙也可以洗，完全必備！

1、矽樹脂匙，NT$360





登登！第一名竟然是「矽樹脂匙」！大家有想過是它嗎？無印良品店員們的理由是這樣的：「可以炒菜、可以盛湯，怎樣用都好方便」「因為很柔軟，就算煮湯時攪拌也不怕把食材弄碎」、「耐高溫，所以不容易損壞」、「烹飪時不會刮鍋，鍋底就算黏鍋也可以很乾淨地被抹乾淨」也有人說自從買了這一支之後，所有廚具只用這一個！原來連好用的小細節都被注意到，所以這隻廚匙才是他們心中的最愛呀！快買一支來試試看好不好用！

無印良品店員心中的排行榜和你一樣嗎？又或者看完這個清單之後，才發現自己錯過了許多好貨嗎？快把喜歡的商品帶回家試試看，無印良品絕對是品質保證！

文／Harper's BAZAAR 圖／無印良品、INSTAGRAM@MUJI_TAIWAN

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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