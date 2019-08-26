差一點點攻頂富士山…嫩妹遭「落石砸頭」倒地　急運下山仍喪命！

▲女子攻頂富士山途中遭落石砸死。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

富士山是日本第一高峰，也是許多登山客必征服的高山之一。不過一名20多歲的女性想攻頂富士山，卻在接近山頂時，遭落石砸中身亡。讓山梨縣政府緊急停止通行道路。

據NHK報導，警消於26日上午7時許接獲報案，一名20多歲的女登山客倒臥在富士山步道的8合目附近（合目為登山單位，從山腳至山頂就是1合目至10合目），疑似遭落石砸中，即使立刻送下山就醫，還是被判斷死亡。

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26日朝、富士山の山頂付近を登っていた20代とみられる女性の頭に落石が当たって死亡し、警察は女性の身元の確認を急ぐとともに詳しい状況を調べています。https://t.co/mSeKkansaV#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/s4wnd9BTEl

警方表示，女子是參與了攻頂富士山計畫，跟隨團體從山梨縣富士吉田市的登山口入山。其他團員透露，女子攻頂途中正好被落石砸中頭部，應該就是死因。但詳細身分及事故原因還待警方調查。

報導指出，7月至9月是富士山的「夏山季」，但今年是第一次因落石意外出現死者，過去幾年沒有確認過是否有類似案例。另外，受此意外影響，山梨縣政府將富士山的9合目至山頂間的1.8公里全都暫停進入，將進行區間檢查作業。